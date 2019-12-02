Сімейний бізнес: кілька порад, як працювати з рідними

Здається, що працювати з рідними та близькими людьми – завжди чудова ідея, адже ви можете легко домовитися та довіряєте один одному. Але з іншого боку, якщо ви втратите бізнес, ви ризикуєте втратити і дорогу вам людину.

Безперечно спільна робота відіб'ється на ваших стосунках з близькими, тому видання Ukr.Media опублікувало кілька порад, як працювати з рідними.

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Беріть в команду когось, з ким можете проводити багато часу

Часто близький родич – не краща людина для спільного бізнесу. Адже вам доведеться провести багато напружених і тяжких днів разом, тому обирайте хорошого партнера, а не просто друга.

Не змішуйте ділові відносини з особистими

Це, напевно, найважливіше у спільній роботі. Обов'язково одразу встановіть чіткі межі між професійною сферою і дружбою. І під час роботи, спочатку обговорюйте справи, а згодом можете перейти до інших тем. І навпаки – під час відпочинку намагайтеся не згадувати роботу.



Розділяйте особисте від бізнесу

Запобігайте конфліктам

Маже завжди в роботі виникають якісь конфлікти, які відповідно можуть вплинути на успіх вашого бізнесу.

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Вижливо поважати свого партнера та створити відкрите спілкування – одразу говоріть один одному про те, що вас турбує. Завдяки цьому ви не доводитимете суперечки до серйозного конфлікту.

Довіра — ключова річ у партнерстві

Бізнес буде успішним, якщо ви будете ділитися один з одним спільним баченням того, як розвивати вашу справу, і ставити конкретні цілі. Адже ви йдете до однієї мети.