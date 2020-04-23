Сімейний бізнес вдома: ідеї для відкриття власної справи з мінімальним вкладенням

Сімейний бізнес в Україні може стати не тільки цікавим досвідом, але і основою фінансового процвітання сім’ї. До того ж, починати нову справу разом веселіше і менш ризиковано. Малий бізнес в колі сім’ї може принести фінансову стабільність і стати головною цінністю, яка перейде в руки наступного покоління.

Портал Sokrat оприлюднило кілька власних варіантів сімейного бізнесу з мінімальними вкладеннями.

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Подарункові букети з солодощів

Жінки люблять отримувати букети, а красивий букет з різних цукерок, шоколаду тощо може підняти настрій будь-якій людині. Вартість такого букета становить приблизно таку ж суму, яку треба витратити на букет троянд. Але все залежить від "начинки".

А створити такий букет можна за кілька годин. Все, що знадобиться, це купити необхідну кількість солодощів та упаковку. З цього може вийти дуже вигідний бізнес, на який не треба витрачати купу грошей.



Букет з цукерок / Фото Flowers

Креативні екскурсії, квести у вашому місті

Сучасна молодь любить проводити вільний час незвично. Тому вигадайте особливу програму для розваг у вашому місті. Класна ідея може принести вам багато грошей. Ідеально буде, якщо це ваше власне місто і ви знаєте його від а до я і можете здивувати туристів.

Тут не зайвим буде запуск реклами. Тому використовуйте соціальні мережі для поширення інформації. Слід передбачити і нестандартні ситуації. Такий бізнес в маленькому місті або в великому з мінімальними вкладеннями ймовірно принесе прибуток.

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Бізнес в гаражі

Зокрема, можна займатися виробництвом меблів, декоративних елементів, будматеріалів, надання послуг по ремонту і реставрації авто тощо. Насправді є дуже багато роботи, яку можна виконувати в своєму або орендованому гаражі.

Якщо "бізнес в гаражі" приносить прибуток, до вас звертатимуться нові люди і ви робитимете приємну для себе справу, і це стане хобі, за яке можна отримати непогану винагороду.

Виготовлення мила і косметики ручної роботи

Оскільки сьогодні багато хто купує лише натуральну косметику, то і галузь приватного миловаріння стрімко зростає. Жінки хочуть користуватися косметикою без консервантів, так що можна спробувати себе в якості спеціаліста з миловаріння.



Виготовлення мила на замовлення / Фото Unsplash

До того ж, це не витратна сфера діяльності, яка не вимагає додаткових спеціальних знань. Достатньо ознайомитися з принципами миловаріння, щоб спробувати створити свій унікальний продукт.

Поширюйте перші зразки серед своїх знайомих, якщо вам вдалося їх зацікавити і вони хочуть стати постійними клієнтами, то робіть так далі, поки вам не знадобиться наймати помічників у цій справі. Таке хобі може стати вигідним бізнесом у вашому житті.

Доставка обідів в офісі

Не в кожній компанії є власна їдальня, кафе чи буфет. Тому працівникам залишається лише брати їжу з дому або замовляти доставку на роботу. Зрозуміло, що більшість вибере другий варіант.

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Ваше завдання переконати працівників купувати ваші страви або домовитися про співпрацю з компанією. Готуючи звичайне картопляне пюре з котлетою або гречану кашу з куркою на 10 і більше людей щодня, можна заробляти непогані гроші. Цей вигідний бізнес буде працювати завжди, потрібно тільки все правильно організувати.

Не бійтеся почати. Різний прибутковий бізнес підприємці починають у себе вдома. Тож, подумайте, що саме можна зробити для задоволення попиту населення. Зробіть свій домашній бізнес власним хобі і ви не будете працювати жодного дня.