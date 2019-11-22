Сімейний бюджет: легко планувати доходи та витрати

Напевно, кожна людина хоча б раз в житті пробувала контролювати свої витрати. Звичайно, не усі доводили справу до кінця. Отож, як легко вести сімейний бюджет та назбирати гроші на мрію – читайте у нашому матеріалі.

Для того, щоб правильно вести сімейний бюджет, потрібно завжди аналізувати витрати, інколи економити та правильно розподіляти кошти, розповів засновник соціального проекту "Сімейний бюджет" та партнер iPlan.ua Любомир Остапів у виданні "Наш Киев".

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Почніть з цілей! За словами фінансиста, перш за все ви маєте вирішити, що саме потрібно вашій родині: квартира, машина, подорож, навчання дитини чи ремонт? Адже, якщо ви матимете чітку картинку того, для чого це потрібно, то буде простіше себе контролювати.

Варто щодня записувати всі витрати.

Порада від 24 каналу! Психологи радять створювати колажі з картинками своїх бажань. Наприклад, ви можете повісити у кімнаті різні фото того, що вам би хотілось мати. Таке своєрідне нагадування допоможе не забути, для чого саме ви почали планувати бюджет та відкладати гроші.

Любомир наголосив, що є люди, які націлюються на урізання витрат, але це неправильно. "Не треба відмовлятись від солодощів, кави та усіх задоволень життя, щоб сімейний бюджет не перетворився на тягар для всієї родини", – заявляє експерт.

Як вести бюджет: поради

Сформуйте звичку записувати витрати

Це дуже важливо. Ви можете обрати, як зручніше фіксувати витрати: у блокноті, на комп’ютері в Excel-таблиці чи у додатку. Але це потрібно робити систематично.



Ведіть записи щодо ваших витрат і доходів

"Сформуйте звичку записувати витрати. Це має бути на одному рівні із чисткою зубів. В мене небагато готівкових трат, тому я стараюсь записувати їх протягом 15 хвилин після покупки, заповнюючи паузи у метро, ліфті, черзі", – зазначає Любомир Остапів.

Аналізуйте витрати

За словами фінансиста, визначте для себе 10-12 категорій витрат, список може змінюватись, в залежності від потреб родини.

Ось приблизний перелік категорій:

Життя (продукти, одяг та взуття, краса та медицина, квартира та комунальні витрати, розваги та подарунки, ІТ-послуги, транспорт, спорт);

Самоосвіта;

Батьки та родичі – підтримка;

Відпустка та подорожі;

Техніка та меблі тощо.

Згодом проаналізуйте свою поведінку споживання і тільки після цього починайте планувати бюджет на наступний місяць.

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"Скорочення витрат відбувається через зменшення емоційних покупок та зростання самоконтролю і дисципліни. Іноді люди відкривають, що насправді на одяг чи бензин йде набагато більше, ніж було по відчуттю. Відбувається корекція поведінки та витрат", – розповідає Любомир Остапів.

Плануйте витрати наперед

Експерт радить переглядати результати витрат декількох місяців. Можливо, вам вдасться скоротити деякі категорії. "Періодично переглядайте свій сімейний бюджет. Обов'язково знайдете там такі статті витрат, що можна зменшити. Це означає, що ви вже навчилися економити", – відповів Любомир.

При плануванні потрібно враховувати також:

Дні народження, сімейні свята, події на роботі, у дитини в школі та інші;

Сезонність: можливо вам потрібні осінні чи зимові речі. Також всі магазини перед святами підвищують вартість найбільш ходових товарів.

Заведіть щоденник, в якому складайте план всього, що ви хочете зробити протягом тижня, місяця.

Розподіляйте гроші

Існує безліч варіантів розподілу доходу по різним категоріям витрат. Кожен може придумати свій або обрати один з таких:

Як заощаджувати гроші: корисні методи

Метод "Заплати собі першому"

Не важливо, яка у вас зарплата, вам потрібно одразу відкладати з неї 10%, а на інші гроші жити.

"Якщо не вистачає грошей, потрібно думати, як заробити більше. На зарплату у 8 тисяч людина не зможе купити квартиру чи машину. Треба інвестувати в освіту чи курси підвищення кваліфікації. А для людей, які заробляють десятки тисяч гривень, 10% часто недостатньо, щоб досягати своїх цілей. Тоді спробуйте відкладати 20-30% зароблених грошей", – говорить Любомир.



Відкладайте частину заробітку

"Метод 5 конвертів"

Свої зароблені гроші відкладайте у різні конверти. До прикладу, в один конверт відкладаєте заощадження, в інші – однакові суми на 4 тижні місяця.

"Метод 50-30-20"

Це метод правильних витрат. Так, 50% — це основні витрати, наприклад, одяг, продукти, медицина, 30% — емоційні витрати: відпустки, розваги, книги, курси, 20% — заощадження.

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Експерт додав, що заощаджувати гроші можна й через банк. З зарплати відраховують певну суму на окремий рахунок під відсоток, адже ці гроші не можна легко зняти, а отже і витратити.

Окрім того, є безліч безкоштовних програм для смартфону, які допомагають економити і правильно вести свій бюджет.

Додатки, які вам можуть допомогти

1. Goodbudget: Budget & Finance – англомовний додаток. В ньому можете скласти фінансовий план на місяць. Програма простежить, наскільки добре у вас це виходить.

2. Monefy – у додаток можна заносити усі витрати, що зображуються у відсотковому значенні на колі. Також там є система синхронізації через Dropbox, зберігаються резервні копії даних на випадок якогось збою або втрати смартфону.

3. Money Manager – програма допомагає контролювати доходи, витрати, загальний грошовий потік помісячно і формує статистичні дані. Є доступ з комп’ютера.

4. Daily Budget – помічник у формуванні заощаджень, обчислює суму щоденних витрат.

5. Alzex Finance – підходить для сімейного бюджет: доходи і витрати розподіляються на різні категорії і підкатегорії, у тому числі відповідно до членів сім’ї, що дуже детально демонструє загальну фінансову картину.

І пам'ятайте, що ваша наполегливість допоможе втілити мрії та забезпечити належне майбутнє своїм дітям. А секрет достатнього сімейного бюджету полягає в тому, щоб правильно і раціонально розподілити свої доходи, вміти себе контролювати та не піддаватись миттєвим бажанням і поривам.