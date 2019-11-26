Сімейний бізнес: як його організувати та досягти успіху

Зазвичай, найбільш життєстійкими в українському бізнесі є приватні компанії, організовані сім'єю. Часто такі компінії зайняті в сфері торгівлі або невеликого виробництва (кондитерська, пекарня чи кафе), проте, як стверджують засновники, прислухаючись до порад своїх родичів-співробітників, ви зможете просувати нові інноваційні ідеї та отримати простір для розширення.

Так, сімейний бізнес може вирости без вкладень – до прикладу, з хобі, яким раніше людина займалася заради власного задоволення. Часто великих грошей приносять дизайнерські речі, зроблені вдома, в’язані речі на замовлення і т. д.

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Як організувати сімейний бізнес

Виберіть вид діяльності

Для початку вам потрібно визначити вид діяльності та оцінити рівень компетенції членів сім'ї – хто яку має освіту, навички та здібності. Після цього проаналізуйте ринок, виявіть найбільш вільні ніші та виберіть найменш конкурентні варіанти.

Розподіліть обов'язки

Так, бізнес сімейний, але в першу чергу, це бізнес, де повинна бути ієрархічна структура. Варіант "всі роблять все" не підходить, обов'язки повинні бути чітко розподілені.



Розподіліть сімейні обов'зки

Порада. Всі обов'язки слід прописати в статуті і договорах. В результаті ваша фірма тільки виграє, а обстановка стане більш робочою.

Узгодьте фінансові питання

Щоб створити по-справжньому успішний бізнес, важливо визначити, хто буде відповідати за гроші, взаємодіяти з банком і податковою службою. А також заздалегідь встановіть рівень зарплати, положення про премії і бонуси тощо. Розуміння того, що каса компанії і власний гаманець – не одне і те ж, необхідно донести до всіх.

Ідеї для сімейного бізнесу

Кафе

Невелике кафе може приносити солідний прибуток. Якщо готувати смачно та належно поводитися з гостями, то бізнес може стати дуже успішним. Зробіть це справою всієї родини, тоді підхід буде зовсім іншим.



Кафе може стати чудовою ідеєю для заробітку сім'ї

Магазин

Це ідеальний бізнес для невеликої сім'ї. Адже торгівля дозволяє чітко розмежувати трудові обов'язки, а отримавши успіх, ви зможете швидко відкривати новий магазин. Зокрема, продавати можна продовольчі товари, будівельні матеріали, товари для дітей тощо.

Кондитерська

Ця ідея також чітко розділяє обов’язки: до прикладу, хтось виготовляє торти, тістечка та інших десертів, інший їх упаковувати, ще хтось – доставляє замовникам. Інший член родини може продавати продукцію на місці або обслуговувати гостей в закладі тощо.

Майстерня

Звичайно, будь-яка майстерня вимагає особливих навичок, тому якщо ви єспеціалістом у якомусь рукоділлі чи ремонтах, то з цього можна організувати невелике сімейне підприємство. Найбільш прибуткові такі напрямки: пошиття штор, виготовлення меблів, авторемонт і т. д.

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Є три причини, чому саме сімейний бізнес потрібен для розвитку України, передає НВ.

Причини успіху сімейного бізнесу в країні

Сімейні компанії "грають" довше

Сімейні компанії будують свою політику так, щоб вижити в наступному поколінні, пережити кризу, розрахуватися з боргами, стати на ноги, почати рости тощо. Їх власники націлені на те, щоб бути потужними та розвиватися, аби передати цю справу наступному поколінню.



Сімейний бізнес націлений на розвиток для майбутнього

Дає передбачуваність країні

Згідно зі світовою статистикою, такі компанії складають понад 80% усіх підприємств у країнах та приносять 70−90% світового ВВП, тому є основою економіки держави.

Українські сімейні підприємства є довготривалими, до прикладу, компанії, засновані ще в 90-х, існують донині. Вони виживають, бо дають результат та витримують напруження ринку.

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Сімейний бізнес є ефективним

Цікаво, що в ЄС налічується близько 14 мільйонів сімейних компаній, 50% працюють вже понад 10 років. Головний показник сімейного бізнесу – довгостроковість існування.

У сімейних компаніях ніхто нікого не дивує, там немає конкуренції, вони орієнтовані на зростання прибутку і ефективності. Адже для таких компаній важливіше "жити" довго і адаптуватися, ніж "жити яскраво і померти красиво".