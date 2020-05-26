Сім'я з США створила багатомільйонний бізнес на доставці їжі: історія успіху та поради

Кайла Джовінаццо із США разом з чоловіком Джамом відкрила власну компанію Eat Clean Bro та вже кілька років заробляє великі гроші на доставці їжі. Як жінці вдається вести багатомільйонний бізнес та водночас доглядати за дітьми – читайте у матеріалі.

Кайла Джовінаццо ніколи навіть не мріяла бути власницею успішної служби доставки, як вона розповіла виданню Parents. Все почалося зі знайомством з чоловіком у 2015 році, на той час вона працювала менеджером відділу у компанії, яка займалася маркетингом.

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Після одруження вона почала допомагати чоловікові, який займався приготуванням їжі. Врешті-решт вона залишила свою роботу, щоб працювати з ним на повний робочий день.



Кайла з чоловіком та сином / Фото Forbes

З трьох працівників на орендованій кухні до великого підприємства

Об'єднавши зусилля, компанія зросла. Якщо спочатку в команді було лише 3 працівника і готували вони на орендованій кухні, то згодом вони побудували ціле підприємство, на якому працювало понад 100 співробітників та два розподільні центри в Нью-Джерсі та Джорджії.

У 2016 році їхня компанія Eat Clean Bro отримала перший мільйон доларів доходу, доставляючи по кілька тисяч страв на тиждень. Зараз компанія доставляє десятки тисяч готових страв щотижня і майже досягла 15 мільйонів доларів за продажі.



Робота компанії Eat Clean Bro / Фото CDN

Після створення компанії Джовінаццо працювала чотири роки, перш ніж вона наважилася народити свою першу дитину. Зараз мама двох дітей Кайла продовжує займатися діловими рішеннями та фінансами, щоб компанія залишалася успішною.

Хоча батьки Кайлі не є підприємцями, вона покладає велику частину свого успіху на них. Її тато, раніше науковець з охорони природи, зараз є членом команди Eat Clean Bro.

"Це найцікавіше, що нам коли-небудь вдалося зробити. Я люблю проводити з ним кожен день. А моя мама була вчителькою і зараз допомагає мені виховувати моїх дітей, що неймовірно", – додала Кайла.

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Поради для мам, які прагнуть бути підприємцями

За п’ять років своєї самостійної роботи Джовінаццо засвоїла досить багато уроків і має кілька порад для починаючих мам-підприємців.

Переконайтесь, що ваш партнер готовий вам допомагати

Початок нового бізнесу вимагає спільних зусиль від вас та з боку вашого партнера, оскільки тут завжди є багато роботи. За словами Джовінаццо, власна справа потребує великої співпраці.

Будьте готові до того, що будете себе винити в чомусь

Джовінаццо радить мамам підготуватися до певного почуття провини під час роботи підприємцем. "Після того, як я народила свою першу дитину, я зрозуміла, що мені потрібно розділити свій час. Тепер мені доводиться працювати за більш обмежений час, щоб я могла швидше повернутися до дітей", – підсумувала Кайла.



Кайла Джовінаццо з дітьми / Фото meredithcorp

Щоб ефективно уникати відчуття провини Кайла радить встановити конкретний час для роботи і для сімейних обов'язків і робити все можливе, щоб дотримуватися свого розкладу.

Ви виграєте, якщо йтимете до мети повільно і стабільно

Заробіток у 15 мільйонів доларів на продажах не прийде до вас одразу. Джовінаццо радить іншим починати з невеликих власних інвестицій і потрохи їх збільшувати.

"Пам’ятайте, що повільно та стабільно ви зможете перемогти в гонці. Успіх – це не те, що приходить за день. Ви будете багато років працювати, і якщо ви не інвестуєте у свій бізнес і не орієнтуватиметесь на зростання, ви ніколи не дійдете до вершини", – наголосила Кайла.