Сім’я знайшла свого викраденого сина через 32 роки завдяки технології розпізнавання обличчя

Подружня пара з Китаю понад три десятиліття намагалася знайти свого сина після того, як його викрали в кінці 1980-х років. Хлопчика тоді продали бездітній парі за певну суму, яка зараз дорівнює близько 840 доларам. І лише протягом 32 років сім’я змогла об'єднатися.

У 1988 році чоловік Мао Інь зупинився біля входу в готель, щоб взяти для сина трохи води. І коли він лише на мить відвернувся, в цей час в нього вихопили з рук сина, якого згодом продали бездітній парі, пише BBC.

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Лі та її чоловік присвятили все своє життя пошуку сина, і після того, як вона покинула свою роботу, щоб зосередитися лише на цьому, вона почала часто з’являтися в телевізійних шоу, де вона благала про допомогу.

Цей напружений пошук нарешті завершився лише на початку травня після того, як поліцейські Сіану застосували технологію розпізнавання обличчя для аналізу старих фотографій хлопчика. Так, вони створили імітацію фото, як він може виглядати зараз, та порівняли результат з національної бази даних.



Сім'я знайшла сина через 32 роки пошуку / Фото CCTV

Після цього вони знайшли хлопчика. Остаточно все підтвердив тест ДНК. Він все життя прожив під іменем Гу Нінінг.

І хоча жінка дізналася, що її сина було знайдено, лише 10 травня на День матері, сім'я змогла возз’єднатися лише в понеділок, 18 травня. "Це найкращий подарунок, який я коли-небудь отримувала на День матері", – сказала жінка.

Під час зустрічі батьки не могли приховати емоції, адже вперше за 32 роки обняли свого сина.



Мама вперше за 32 роки обіймає сина / Фото CCTV

Натомість поліція повідомляє, що розслідування викрадення хлопчика все ще триває, і поки немає жодної інформації про пару, яка виховувала його.