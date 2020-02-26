Сім'я 70 років тому вигнала дівчину, яка вийшла заміж за чорношкірого хлопця: історія пари

Зараз шлюб білої жінки та темношкірого чоловіка нікого не здивує. Але ще 50 років тому це було дивиною, яка обурювала і була навіть підставою зректись від власної доньки. Така непроста історія спіткала Мері й Джейк Якобс, які познайомились у 40-х роках минулого століття.

Мері – британка, а Джейк родом з Тринідаду. Пара закохалася в ті часи, коли Джейк служив у Британській армії протягом другої світової війни, пише Bored Panda.

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Проте сім’я дівчини була проти їх шлюбу. Батько Мері сказав тоді, що якщо вона вийде за нього заміж, то може ніколи не повертатись додому.

І пара вирішила піти проти всіх. Їхні перші роки шлюбу у Бірмінгемі були жахливими. З ними майже ніхто не розмовляв, їм не хотіли здавати житло і в них не було грошей. Але Мері та Джейк не здавалися.



Мері та Джейк Якобс в юності / Фото ВВС

Поступово їх життя почало налагоджуватись. Мері отримала посаду вчителя у школі, а Джейк спочатку влаштувався працювати на фабрику, а потім — на пошту. Згодом вони також змогли знайти друзів.

Дівчина завжди попереджала тих, хто запрошував її в гості, що її чоловік – чорний. Часто з нею після цього не розмовляли і відмовляли в зустрічі.

Але пара разом вже 70 років і вони жодного разу не пошкодувала про те, що прожила разом стільки років. Тепер Мері та Джейк служать натхненням для сотень міжрасових пар у всьому світі.



Пара досі живе щасливо разом / Фото ВВС

Їх історія життя та кохання набрала шаленої популярності в інтернеті та породила низку позитивних коментарів. Так, люди пишуть: "Моє єдине бажання – посміхатися, як ця жінка, коли я досягну такого віку", "Ці люди герої" тощо.