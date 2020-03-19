Сім'я створила мільярдний бізнес, вигадавши найпопулярніший антибактеріальний гель у США

Подружжя Ліппман після війни запустили виробництво миючих засобів для рук у власному підвалі і продавали їх працівникам автомайстерень. Сьогодні ж їхня сім'я управляє компанією вартістю 1 мільярд доларів, а їхні санітайзери є найпопулярнішим продуктом, який швидко розкупили в магазинах після паніки через коронавірус.

Через поширення коронавірусу Covid-2019 люди по всьому світу "змітають" з полиць магазинів все підряд: від макаронів до градусників та антибактеріальних спреїв для рук. Тому це принесло багато прибутку підприємству Purell, який виробляє найпопулярніший в Америці антибактеріальний гель для рук.

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За даними Forbes, Purell – це продукт сімейної пари з Огайо, заснованої 74 роки тому. Вони виробляють різні види мила, антибактеріальних гелів і антисептиків. Їх підприємство займає приблизно 25% американського ринку антибактеріальних гелів.

За даними дослідницької компанії IBISWorld, в 2018 році її виручка перевищила 370 мільйонів доларів. Forbes вважає, що компанія повністю належить одній сім'ї і зараз коштує не менше 1 мільярда доларів.

Але зараз відшукати Purell в місцевій аптеці зараз нелегко. Але компанія наполягає, що дефіциту Purell немає.



Антибактеріальні гелі Purell розкупили одразу / Фото Forbes

Підприємства Gojo (дві з яких розташовані в Огайо, а одна – у Франції) працюють на повну потужність, щоб компанія змогла задовольнити помітне збільшення попиту. Спеціально зібрана команда працює понаднормово, щоб задовольнити підвищений попит онлайн.

Історія створення підприємства

Компанію Gojo заснували в 1946 році Голді і Джеррі Ліппман. Під час Другої світової війни Голді працювала майстром на фабриці гумових виробів в Акроні (штат Огайо), де виробляли рятувальні засоби та інші продукти. Голді помітила, що в кінці кожної зміни працівники насилу змивають з рук сліди графіту і вугілля та використовують агресивні хімікати, зокрема бензол, щоб відтерти плями.

Тож подружжя вирішило, що зможе створити більш якісний засіб для чищення. Разом з викладачем хімії з Кентського університету вони розробили перший антибактеріальний гель Gojo (поєднання їхніх імен).

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Спочатку Джеррі замішував гель в їхньому підвалі і наповнював їм старі банки, які потім продавав. Голді займалася бухгалтерією і закуповувала сировину. Першими клієнтами Gojo були підприємці, які працювали з маслом, жиром та іншими забруднюють речовинами – механіки і власники автомайстерень.

Згодом антибактеріальний гель Gojo став настільки популярним, що клієнти компанії почали скаржитися, що їх працівники крадуть гель – зливають його в контейнери для ланчу і забирають додому. Тому у 1952 році Джері винайшов і запатентував диспенсер з дозуванням, який за раз видавав тільки одну порцію гелю, що призвело до зростання продажів.

На жаль, дружина померла в 1972 році. У подружжя не було дітей, тому Джеррі призначив свого племінника Джо Канфера новим президентом Gojo. Пізніше він став головою правління і генеральним директором компанії.



Джозеф Канфер ліворуч), Марчелла Канфер, Джеррі Ліппман(праворуч) / Фото Forbes

Як антибаріальний гель став популярним (ще до коронавірусу)

У 1988 році Gojo винайшла Purell – гель для рук на основі етилового спирту, що не містить води. Згодом саме він став найуспішнішим продуктом компанії.

Однак, як писав New Yorker, першим великим покупцем Purell стала нью-йоркська мережа магазинів Wegmans, яка на початку 1990-х років вирішила розставити диспенсери з гелем по всьому магазину, щоб ними могли користуватися як співробітники, так і покупці.

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Джон Ноттінгем, чия фірма допомогла Gojo розробити бренд, логотип і упаковку гелю, розповідає, що Purell призначався для продажу підприємствам, поки в 1997 році його не вирішили вивести на споживчий ринок.

Тоді Gojo вирішили за рекомендаціями упакувати гель в прозорий пластиковий флакон і додати до гелевому розчину бульбашки, щоб створити "приємне відчуття свіжості і чистоти". Так, він став популярним продуктом.

Однак, мабуть, головна подія в історії Purell відбулося в 2002 році, коли Центр по контролю захворювань США оновив керівництво за правилами гігієни в сфері охорони здоров'я після того, як дослідження показали, що для медичних працівників антибактеріальні гелі на основі спирту більш ефективні, ніж мило і вода.



Антибактеріальні гелі Purell почали використовувати у лікарнях / Фото NYT

Завдяки цьому Purell швидко завоював ринок лікарських препаратів і навіть до спалаху коронавірусу став майже невід'ємним елементом кабінетів лікарів і лікарень, магазинів і шкіл.

Власник підприємства Джеррі помер в 2005 році, а два роки по тому дочка Канфер (старша з чотирьох дітей) Марселла Канфер Ролнік стала заступником голови правління компанії.