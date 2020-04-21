Сім’я влаштувала танці просто на вулиці, дотримуючись соціальної дистанції: миле відео

Аліса Рене та її син Майкл щодня дистанційно відвідують батьків, щоб переконатися, що вони мають все необхідне. Адже літнє подружжя за п’ять тижнів жодного разу не покинуло свій будинок, проте вони зізналися, що їм не вистачає вечірки та музики 90-х.

Тож, сім’я вирішила влаштувати танці просто на вулиці перед будинком. На відео, яким Аліса поділилася у твіттері, видно, як її батьки танцюють разом з ними під пісню "Joy & Pain" Maze та Frankie Beverly, яка лунає з її машини на вулиці.

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"Моїм батькам 75 і 84 роки. Мій син і я часто відвідуємо їх, щоб переконатися, що вони мають все необхідне. Сьогодні, мабуть, їм потрібна була вечірка", – написала Аліса.

Дивіться відео, як літнє подружжя танцювало на ганку будинку: