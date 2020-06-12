Коли новонароджених дітей привозять нарешті додому, то зазвичай члени родини збираються, аби відсвяткувати цю радісну подію. Проте в часи пандемії все змінилося. Ми підготували для вас кілька зворушливих історій, як сім’ї вперше зустрілися з немовлятами на карантині.

Ці 7 сімей таки познайомилися зі своїми новими членами родини, дотримуючись соціальної дистанції та проявляючи обережність, пише видання Parents.

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Історії сімей, які вперше зустріли новонароджених дітей

Історія Тіни ДіФаціо з Нью-Джерсі

34-річна Тіна ДіФаціо та її 39-річний чоловік Майкл 23 квітня стали батьками своєї першої дитини Рубі Еванджелін. І їхня родина вирішила привітати їх.

Так, через п’ять днів прийшла сестра-близнючка Тіни, аби побачити дитину. Але родина вирішила не піддавати новонародженого малюка небезпеці та познайомилися з ним через розсувні скляні двері. Але навіть карантин не зробив їхню зустріч менш емоційною.



Зустріч сестер після народження дитини / Фото Parents

"Коли ця пандемія закінчиться, ми з Майклом хочемо, щоб наші сім'ї зустрілися особисто і члени родини нарешті потримали дитину на руках. Відеочати та зустрічі через скляні двері – це чудово, але ми з нетерпінням чекаємо, коли зможемо всіх обійняти", – додала Тіна.

Історія Айлін Фелісіано з Нью-Йорка

40-річна Ейлін Фелісіано не змогла зустріти свого новонародженого сина Тедді три тижні (від сурогатної матері), бо хлопчика забрали з підозрою на COVID-19. Тому мама побачила сина аж 20 квітня, як і тато, який через відрядження перебував на карантині протягом 14 днів.

Ейлін залишилася на карантині в Нью-Йорку зі своїми 5-річними дівчатами-близнючками. А відділення інтенсивної терапії новонароджених працювало у закритому режимі. Сім’я розповіла, що вони два дні навіть не отримували фото сина, тому не знали як він виглядає. Згодом медсестри почали транслювати відеодзвінки.



Сім'я отримує фото дитини / Фото Parents

Розповідь Нікеї Янг з Іллінойс

39-річна Нікея Янг народила близнюків 15 березня, на шість тижнів раніше запланованого терміну. Після того, як жінку виписали з лікарні через 10 днів, немовлят ще тримали в медзакладі. Її чоловік провів чотири дні в лікарні, тому Нікея перебувала вдома сама зі своєю старшою дитиною, чекаючи зустрічі з близнюками.

"Протягом усіх цих складних подій члени моєї сім'ї часто дзвонили та надсилали повідомлення, надсилали грошові пожертви та їжу через Uber Eats, щоб переконатися, що я в порядку і залишаюся здорова", – каже жінка. Сім’я змогла побачити близнюків лише 28 квітня через Zoom.



Сім'я не бачила більше місяця близнюків / Фото Parents

Розповідь Емілі Бернштейн з Джорджії

21 квітня Емілі та її чоловік стали батьками від сурогатної мами своєї першої дитини Рубі, проте їм довелося вжити карантинних заходів перед тим, як вони змогли зустріти малечу.

Тому пара ще з середини березня нікуди не виходила з дому, а всі продукти, які їм доставляли з магазину, були продезінфіковані. "Хоча наші батьки та сестри жили недалеко від нас, ми вирвішили уникати зустрічей заради безпеки", – додає Емілі.

Пара все ще залишається максимально обережною, але почувається трохи комфортніше, коли вже пройшло два тижні, коли Рубі вдома. Емілі вдячна за те, що їхні родичі поруч, а найкращі друзі пари навіть змогли зустріти дівчинку через вікно.



Знайомі побачили дитину через вікно / Фото Parents

Розповідь Джуліанни Гудвін з Техасу

Пара хотіла зробити сюрприз родині та не називала стать дитини до самого народження. Так, через три дні після того, як пара привезла додому хлопчика Грехема, його бабусі та дідусі надягнули маски та стояли за 2 метрів від будинку, терпляче чекаючи побачити з будинку онука або внучку.

"Ми не могли зробити наші перші сімейні фотографії, але принаймні у нас є спогади про цей божевільний час!", – додає Джуліанна.



Рідні прийшли побачити онука на відстані / Фото Parents

Розповідь Келлі Вітлі з Техасу

35-річна Келлі Вітлі народила свою третю дитину Різ 28 квітня в Техасі. Цікаво, що це сталося через два дні після того, як її сестра народила свою першу дитину у Сіетлі. Батьки Келлі були з її сестрою, тому що вона вперше стала мамою, а Келлі отримала допомогу від мами свого чоловіка.

"Моя свекруха мала карантин за два тижні до народження Різ, щоб вона могла прийти і подивитися за нашими дівчатками вдома в той час, поки ми були в лікарні", – каже Келлі. Всього через добу після народження Келлі та її чоловік Терренс вирушили додому і познайомили дочок зі їх новим братом.



Сестрички тримають братика / Фото Parents

"Після того, як Різ виповниться місяць, ми їдемо до Каліфорнії, щоб бути зі своєю родиною, бо нам потрібна підтримка з дітьми. Ми не можемо чекати на закінчення карантину", – додає Келлі.

Розповідь Кетлін Ромас з Канади

Кетлін Ромас народила свою другу дочку Софію 16 квітня, не маючи підтримки ні від кого, окрім медичного персоналу. "Наша ситуація унікальна, тому що в листопаді мій чоловік потрапив у серйозну автомобільну аварію, і зараз він у реабілітаційній лікарні. І через карантині він перебуває у закритому стаціонарі, і ми не можемо відвідати його", – зізнається жінка.

Медсестри протягом цього часу були надзвичайно прихильними до Катлін, вони фотографували пологи та знімали на відео, щоб чоловік Кетлін міг зустріти свою дитину через WhatsApp.

Старша донька Емілія познайомилася з Софією через два дні. Подруга родини, який до того був на карантині протягом 14 днів, спостерігала за Емілією, поки Кетлін перебувала в лікарні, а всі інші знайомі зустріли новонароджену дівчинку через вікно.



Дівчинка Емілія цілує сестричку / Фото Parents