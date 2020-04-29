Сім'ї створюють круті малюнки на асфальті та вікнах, які дають надію на кінець COVID-19: фото

Американці поділилися надихаючими проєктами, які родини з дітьми створюють під час соціальної ізоляції. Ці малюнки просто неймовірні та змушують вірити, що коронавірус таки завершиться і люди знову почнуть активне життя.

Більшість людей впевнені, що є одна добра річ у соціальному дистанціюванні та самоізоляції – це, безумовно, вуличне мистецтво, яке заполонило всі тротуари мікрорайонів у США, пише Parents.

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Так, на асфальті помітні барвисті, креативні та дивовижні малюнки з крейди. Будучи постійно вдома, сім’ї почали прикрашати тротуари, асфальт поруч та вікна будинку, намагаючись поширити трохи радості в цей стресовий для всіх час.

Тому нижче ми покажемо вам дивовижні малюнки, які були зроблені на асфальті та вікнах, які надихають та дають надію, що пандемія COVID-19 скоро закінчиться.

Дивіться фото малюнків на асфальті та вікнах американців: