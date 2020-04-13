Синдром підгорілого тосту: цікаве пояснення, чому мами заслуговують на більше
Психологи стверджують, що мами заслуговують на щось більше, ніж шматок підгорілого тосту вранці. Про що йдеться? Мами часто готують сніданок для сім’ї, але одна з порцій може в поспіху підгоріти, і звичайно ж такий тост мама з’їдає сама. Це називається синдром спаленого тост, і він негативно позначається на психологічному стані жінок.
За словами психологів, мама завжди пропонує тарілку з тостами іншим членам сім’ї чи навіть сама накладає їм їжу, а потім бере останній шматок для себе – підгорілий.
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"А все тому, що сама ставить себе на останнє місце в цьому ланцюжку, вона завжди так робить і програє", – пише Gracepapers.
Така психологія поведінки може бути притаманна і бабусям, і чоловікам, які часто розставляють пріоритети не на свою користь і жертвують собою, щоб ніхто не відчував себе скривдженим або розчарованим.
Але часто це не зупиняється тільки на шматочку тосту. Зазвичай така жертовність йде далі: зустрічається і в дружбі, і в роботі, і в пошуку часу для себе.
Мама готує сніданок та обід дітям/ Фото Amazon
"Найчастіше, матері ставлять свою кар’єру на друге місце після кар’єри чоловіка, садочка або школи дітей. Ставлять здоров’я і добробут своїх рідних вище свого власного. І, на жаль, таке ставлення до себе вкорінилося не тільки у самих жінок, а й у багатьох культурах загалом", – кажуть психологи.
Жінкам не варто забувати, що тати – теж батьки, а їх самовідданість призводить лише до вигорання, а зайва жертовність – до серйозних проблем.
"Виховання дітей, побудова сім’ї, збереження затишку в домі — це не просто жіночі забави. Це вимагає сил, уваги, часу та енергії. Тому найсмачніший тост на тарілці по праву може належати їм", – додають психологи.