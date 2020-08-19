Дев'ятирічний Джордан з Оклахоми 6 років свого життя поневірявся чужими сім'ями. Проте одного дня він записав відеозвернення до потенційних батьків, у якому попросив, щоб його забрали у сім'ю. За пів дня на ім'я хлопчика прийшло близько 5 тисяч заявок із бажанням усиновити.

Щемливе відеозвернення опублікувало видання The Daily Mail. Сім'ї з різних куточків Сполучених Штатів Америки готові прийняти Джордана у свій дім.

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В ролику хлопчик розповів, що він найбільше на світі прагне знайти маму і тата, або тільки маму, або тільки тата. Джордану все одно, хто це буде. Коли репортер запитав юнака про три найпотаємніші бажання, він відповів: "Сім'я, сім'я і ще раз сім'я".

В Америці часто влаштовують "свято усиновлення" (adoption party) – це спеціальний захід, куди запрошують дітей з притулків і потенційних батьків для того, щоб вони змогли познайомитися і ближче поспілкуватися. Саме на такому святі мріє побувати Джордан.

Зворушливу історію хлопчика розповіли в одному із випусків місцевих новин. Після цього працівники соціальних служб не могли впоратися із потоком дзвінків і листів. Телефонували люди з різних штатів США та цікавилися, чи можуть усиновити хлопчика.

Щемливе відеозвернення 9-річного Джордана: дивіться відео онлайн