Ситуації, які траплялися з усіма батьками: кумедні фото

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Кадр з фільму "Сам удома" / Скріншот з відео

Скільки б ви не читали психологічних книг чи які програми б не дивилися, ви ніколи не будете на 100% готові до деяких життєвих ситуацій з дитиною. На кожному етапі розвитку малюка, вас очікуватимуть нові сюрпризи, які спершу дратуватимуть, але потім ви згадуватимете їх зі сміхом.

Видання BuzzfeedNews зробило підбірку фото, від перегляду яких батьки точно скажуть: "О, Боже! Це траплялося і з нами!".

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1. Коли дитина просить "Мамо, розбери це.."

Ситуації з дітьми

2. Коли ви шукали шкарпетки і не могли знайти жодної пари

3.  Коли вам дарували музичну іграшку, яку неможливо вимкнути

4. Коли дитина хоче сама відкрити упаковку, але обов'язково все розсипле

5. А вимикачі краще робіть повище, бо діти дістануть

6. Коли ви хочете дістати одну серветку, а витягається декілька разом.

7. Коли в громадських місцях дошка для сповивання закрита

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Діти і неповнолітні Курйозні новини Батьки і діти Сімʼя
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