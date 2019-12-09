Ситуації, які траплялися з усіма батьками: кумедні фото
Скільки б ви не читали психологічних книг чи які програми б не дивилися, ви ніколи не будете на 100% готові до деяких життєвих ситуацій з дитиною. На кожному етапі розвитку малюка, вас очікуватимуть нові сюрпризи, які спершу дратуватимуть, але потім ви згадуватимете їх зі сміхом.
Видання BuzzfeedNews зробило підбірку фото, від перегляду яких батьки точно скажуть: "О, Боже! Це траплялося і з нами!".
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1. Коли дитина просить "Мамо, розбери це.."
2. Коли ви шукали шкарпетки і не могли знайти жодної пари
3. Коли вам дарували музичну іграшку, яку неможливо вимкнути
4. Коли дитина хоче сама відкрити упаковку, але обов'язково все розсипле
5. А вимикачі краще робіть повище, бо діти дістануть
6. Коли ви хочете дістати одну серветку, а витягається декілька разом.
7. Коли в громадських місцях дошка для сповивання закрита