Скільки часу потрібно, щоб звикнути бути мамою: цікаве опитування

Більшість жінок пам’ятають кожну хвилину в момент народження дитини. І хоча саме тоді вони офіційно стали мамами, декому з них треба було більше часу, щоб усвідомити це та звикнути до нової ролі. Як показують опитування, зазвичай для цього необхідно в середньому майже п’ять місяців.

Так, в опитуванні дослідники мали вивчити ознаки, які демонстрували, що жінки стали «господинями» у вихованні, тобто вміють розуміти різний плач дитини та менше нервувати чи депресувати з будь-яких причин, пише видання Motherly.

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За словами експертів, багато людей думає, що усвідомлення материнства повинно бути повністю "безшовним", але це не так – 47% мам пояснили, що були здивовані тим, скільки часу насправді зайняла адаптація до батьківства.

"Важливо не боятися сказати про ці турботи, і нехай ваші друзі, сім'я чи знайомі допоможуть підтримкою. Для адаптації завжди потрібен час, але чим більше способів для цього ви знайдете, тим швидше розвинеться почуття впевненості в тому, що ви – мама", – кажуть експерти.



Щоб звикнути до ролі мами потрібно в середньому майже п’ять місяців / Фото 4mama

Так, 57% мам також сказали, що виховання дитини в перші дні після народження було "трохи розмитим" і неможливим здавалося те, що це нове життя колись стане нормальним. І все-таки з часом ставало легше, бо зв'язок з дитиною поглибилася.

Тому дайте молодим мамам більше часу на усвідомлення нової ролі, навіть якщо це займе чотири дні, чотири місяці чи чотири роки.

Як звикнути до нової ролі мами

Молодий матері здається, що вона не в змозі впоратися з новою роллю і боїться зробити помилку при догляді за новонародженим малюком. До цього страху додається незвична до цього фізична втома і відсутність часу на себе. У матерів може виникати післяпологова депресія.

Нижче наведено кілька порад від експертів видання FoxNews, які дадуть мамам упевненості й допоможуть звикнути до нової ролі.

Змініть свої очікування

За словами доктора Мег Мікер, жінки передбачають, що вони будуть відчувати радість, коли народиться дитина, тому якщо вони відчувають стрес чи інші емоції, то в них виникає паніка.

До того ж, гормони жінки в цей період незбалансовані, вона позбавлені сну і намагається влитися в новий ритм. Зі всіма цими змінами дуже важливо відмовитись від того, як ви думали чи планували. Дайте собі дозвіл приймати те, що відбувається.

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Отримайте допомогу

Протягом першого року багато мам вважають, що вони є всім для дитини: харчуванням, джерелом радості, виховання та розвитку, але реальність дещо інша. Ви просто мами, тому визнайте, що догляд за дитиною не є лише вашою відповідальністю та залучіть чоловіка чи попросіть членів сім'ї про допомогу.

"Виховуйте" себе

Післяпологовий період також є складним, оскільки ваші гормони сильно відрізняються від тих, ніж були під час вагітності. Ваш організм теж змінився, тож зрозумійте, що нормально відчувати себе трохи «не в собі».

Створення можливостей "виховувати" себе – робіть речі, які змусять вас почувати себе краще в житті. Дітям потрібна мати, яка щаслива, почувається здоровою та не стомлена.



Не забувайте відпочивати, щоб мати сили для догляду за дитиною / Фото 4mama

Отримайте підтримку

Слухання історій інших матерів може допомогти новій мамі зрозуміти свою власну особистість. Експерти кажуть, що мамам легше, коли у них є спільнота для підтримки. Нввіть обмін почуттями з вашим партнером, членами сім'ї чи друзями може допомогти вам почувати себе комфортніше у новій ролі.

Живіть справжнім моментом

Припиніть турбуватися про всі справи, заплановані на день та проводьте більше часу з дитиною.