Скільки мультиків можна дивитися дитині на карантині: відповідь експертів

Проводячи весь свій час з дитиною на карантині, батьки вже не знають, які нові заняття для розваг вигадати. Через це деякі сім’ї, не витримуючи галас вдома, вирішують просто увімкнути дитині мультики. Але педіатри вважають, що менше мультфільмів – це краще для здоров’я дитини.

То скільки їх можна дивитися насправді? Відповідь на це питання дала дитяча психологиня Ольга Печій, пише видання Освіторія.

Важливо! Говоріть правильні речі: 5 фраз, які допоможуть виховати щасливих дітей

Колись діти чекали на нову серію мультсеріалу кілька днів, проте зараз малеча може дивитися їх скільки завгодно. Обмеження можуть встановлювати лише батьки.

Кількість мультиків залежить від віку

Психологиня наголошує, що кількість мультиків, які можна подивитися за один день, залежить від віку дитини. Так, малюкам варто дозволяти дивитися мультики від 10 хвилин до 2 годин.

За словами Ольги Печій, однорічній дитині на день достатньо буде 10 хвилин одного мультику (або два по 5 хвилин). У 2–3 роки вже можна дозволяти півгодини на день, натомість дитині 4–5 років – вже можна дивитися 1,5–2 години на добу. Це з точки зору окулістів, адже якщо перевищити норму, то можна пошкодити зір. І краще вмикати мультики на телевізорі чи ноутбуці, а не на смартфоні.

Діти дивляться мультики на телевізорі / Фото Daily Post

А психологи заявляють, що мультфільм повинен бути без миготіння картинок та моментів, що лякають, музика – не гучною чи агресивною. Бо через це може погіршитися сон і поведінка дитини.

Порції мультиків

Ольга Печій додає, що порції мультфільмів краще розділити так: вранці, після денного сну та увечері, але не пізніше, ніж за дві години до сну.

Важливу роль відіграють і фонові мультифільми, коли дитина грає, а дорослі дивляться щось. Адже малюк насправді не дивиться уважно фільм, але це на нього впливає. Так, страхітливі й незрозумілі образи підвищують тривожність дитини.

Інша річ, якщо на фоні показують корисні мультфільми, а дитина грається поруч. Частина фахівців стверджує, що це корисно і навіть допускають, що фонові мультики до 3 років можуть становити годину на день, а в 4–6 років – до 4 годин.

Цікаво! Чому варто припинити хвалити своїх дітей: важливе пояснення експертів

Чому? Бо очі не дуже втомлюються, а переробка сюжету в іграх або паралельні заняття більше сприяють засвоєнню інформацію і розвитку інтелекту.

Як правильно дивитися мультики

Родинною традицією може стати перегляд дитячих фільмів разом. Так само багато вражень може принести вечір з проєктором, коли стіна квартири перетворюється на екран кінотеатру. Навіть старі діафільми можуть принести чимало вражень дітям, якщо мама й тато по черзі озвучуватимуть їх.

Нині люди відмовляються від звичайних телевізорів. Але якщо в родині діти до 10 років, краще дивитися з ними улюблені фільми так, ніж на телефонах. Що більше зображення, то краще для зору та психіки дитини в цьому віці і менший ризик щодо проблем зі сном.