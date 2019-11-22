"Як тобі не соромно" або "не заважай": перелік фраз, які травмують психіку дитини
Батьки часто говорять дітям поширені фрази, якими можуть маніпулювати чи залякувати їх. Проте, за словами психологів, мами і тати не повинні використовувати їх у вихованні дітей, адже вони можуть травмувати дитячу психіку.
Пояснити ці фрази та їх вплив на дитину вирішила психологиня Ольга Голубинська, передає видання The Village.
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- "Не заважай мені, зроби щось"
Як розповіла психологиня, батьки зазвичай говорять цю фразу, коли вони втомлені та потребують відпочинку, але не варто саме так формулювати це, бо діти починають думати, що справа мами чи тата важливіша за них.
"Якщо батьки зайняті, потрібно пояснити, чому зараз мама чи тато не може зробити те, про що просять. Не говоріть "відчепись", а поясніть ситуацію, запропонуйте альтернативний варіант і обов’язково виконайте обіцянку.
Як можна замінити цю фразу? Наприклад, можна сказати "Ти зараз придумай гру, а я за півгодини приєднаюсь".
- "Будеш погано поводитись – тебе забере поліція чи чужий дядько"
За словами психологині, це відверте залякування, яке акцентує на неповноцінності дитини. Зрештою, діти згодом зрозуміють, що в поліцію їх ніхто не здасть і це обман і можуть перестати довіряти чи слухати батьків.
Не варто залякувати дітей поліцією чи вигаданим бабайком
"Залякування – досить небезпечний прийом у вихованні, бо він дає змогу швидко та ефективно досягти короткочасного ефекту. Але такі постійні залякування можуть призвести до появи фобій і тривожності", – розповіла психологиня Ольга Колеснікова-Чмиль.
Як можна замінити цю фразу? Можна описувати реальні наслідки чогось конкретного, наприклад: "Якщо будеш продовжувати голосно кричати, ми зараз підемо з ігрового майданчика" або "Досить стрибати, бо я буду сердитися!". Тоді дитина розумітиме, до чого її погана поведінка може призвести.
- "Не плач, ти вже дорослий!"
Психологиня Світлана наголосила, що плач – це соціальний сигнал тривоги, що "мені потрібна допомога". Ігнорувати або забороняти плакати дитині не можна і не варто говорити їй, що вона доросла, адже дорослі теж плачуть.
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"Щоб дитина заспокоїлась, потрібно створити умови, у яких вона заспокоїться. Якщо дитина плаче, потрібно, щоб дорослий прийняв її сльози та показав співчуття. Обов’язково питати про те, як ви можете допомогти і в чому причина сліз, якщо вона неочевидна", – вважає вона.
Психологи запевняють, що ця фраза ніби забороняє дитині виражати свої почуття. "Якщо батьки ігнорують емоції дітей, то ті замикаються та починають вірити у те, що проявляти свої почуття – це погано", – додає Ольга.
Як можна замінити цю фразу? Скажіть дитині: "Розкажи мені, що сталося і чому ти плачеш. Я можу допомогти".
- "Чому ти не такий хороший, як (хтось)"
Психологи зазначають, що дитину можна порівнювати лише із її минулими успіхами. Наприклад: "Вчора ти так добре поводився, а сьогодні – ні. Я засмучена". А коли батьки порівнюють своє чадо з іншими дітьми, то це приниження гідності і ці слова закріплять у свідомості дитини, що вона справді не така, як інші.
"Це може призвести до того, що дитина скаже: "Навіщо мені старатись, я все одно не така хороша". І в дорослому віці, наприклад, піти на злочин або інші протиправні дії. Або навпаки – не відчувати себе вартою гідного ставлення чи взагалі доброго життя", – відповідає Ольга Голубинська.
Як можна замінити цю фразу? Говоріть: "Ти хороший, ти вмієш краще, ти вартий більшого, у тебе все вийде" або " Ти вже багато вмієш, але багато чого можеш навчитися – не зупиняйся". Це означає безумовну підтримку для дитину. Проте, не можна казати, що дитина краща за інших, бо вона не зможе адекватно оцінювати себе та вважатиме інших гіршими.
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- "Не рухай – розіб’єш, не чіпай – поламаєш"
Психологи впевнені, що якщо батьки занадто часто це повторюватимуть, діти стануть дуже невпевненими у собі та скутими.
"Після таких фраз у дитини виникає синдром вивченої безпорадності. Вона вчиться бути об’єктом або просто існувати, бо у неї нічого не вийде, можна навіть не починати. У дорослому віці це може призвести до того, що людині не вдається побудувати кар’єру. У неї немає амбіцій, вона не хоче розвиватись і пробувати щось нове", – сказала фахівчиня.
Як можна замінити цю фразу? Можете сказати: "Обережно із вазою: мені важливо, щоб вона була цілою". Але якщо йдеться про "не чіпай нічого" у музеї чи у гостях, то це варто пояснити напередодні й домовитись із дитиною: не рухай цього, бо воно може розбитись".
Не треба нервувати чи кричати на дитину в цій ситуації
- "Мене не хвилює, що ти хочеш. Роби те, що кажу"
За словами психолога, такі слова вчать дитину не мати права відчувати те, що вона відчуває, а також вчать мовчати, коли їй боляче або коли вона відчувають дискомфорт.
"Іноді дитині не треба давати вибору, наприклад, у питанні йти чи не йти до школи. Просто це треба правильно сформулювати, без агресії та звинувачень", – відповіла експертка.
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Як можна замінити цю фразу? Скажіть: "Я розумію, що ти не хочеш цього робити. Але для мене дуже важливо, щоб ти це виконав, тому що..." або скажіть, що розумієте те, що це неприємно для дитини та домовтеся про компенсацію.
- "Ми усе для тебе робимо, а ти невдячний!"
Ця фраза, як кажуть психологи, змушує дитину відчувати тягар за те, що вона народилась. Тобто батьки роблять її винною за те, що вирішили її народити.
"Дитина усе це проковтує, сприймає за правду і починає почуватися винною, навіть коли просто вчасно не помила посуд. Це вічне почуття провини не дозволить повноцінно реалізувати себе у кар’єрі: буде звичка відчувати вину за успіх" – наголосила психологиня.
Як можна замінити цю фразу? Батьки можуть сказати: "Я хотів/хотіла тебе потішити, і мені сумно, що це не вдалось. Що я можу зробити для тебе?" Адже дитину, частково, потрібно навчити бути вдячною. Для цього батьки мають дякувати та поважати одне одного.
Дітям не можна говорити маніпулятивні чи образливі фрази
- "Як тобі не соромно!"
Фахівці кажуть, що це фраза-маніпуляція, яка має викликати почуття провини: дитина звикає до того, що з нею щось не так, що вона невдаха і не може виконати очікування батьків.
"Це призводить до хронічного почуття провини, навіть якщо винен хтось інший. Але фраза "Мені соромно за тебе" насправді відображає сором батьків за себе, бо вони не впорались зі своїми обов’язками. Цю фразу треба говорити собі, а не присоромлювати дитину", – зазначають психологи.
Як можна замінити цю фразу? Використайте фразу "Мені неприємно, коли ти так поводишся".
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- "У тебе нічого не вийде"
Дитина може зрозуміти ці слова так: батьки не сприймають її такою, якою вона є. Вона виростає гіперневпевненою у собі, постійно усього соромиться, не може достатньо реалізувати всі свої навички. Тому такі діти не вміють ставити собі мету та досягати її, бо у їхній свідомості це приречено на невдачу. Вони не бачать майбутнього і тому дуже часто бояться рухатись уперед.
Як замінити цю фразу? Скажіть, що підтримуєте дитину: "Спробуймо ще раз! Ти обов'язково зрозумієш, як це зробити".