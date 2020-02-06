Смайлики в СМС-повідомленнях впливають на стосунки і сексуальне життя: дослідження

Виявляється, що люди, які часто використовують у переписці емоджі – смайлики – частіше ходять на побачення та займаються сексом.

Це стало відомо з дослідження американських психологів Інституту імені Кінсі, пише Plos One. У дослідженні взяли участь понад 5 тисяч американців різного віку, які не перебувають у шлюбі.

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Результати дослідження: 29% рецензентів використовують емоджі час від часу, 29% – регулярно, 38% взагалі не додають їх до своїх повідомлень, а 2,5% додають кілька смайликів в кожне повідомлення.

Вчені помітили залежність між частотою використання емоджі в листуванні та перспективою повторного побачення і сексу. І чим більше смайликів людина додає в листування, тим частіше вона ходить на побачення і займається сексом. Згодом вчені провели ще одне дослідження, яке показало подібні результати.

Чому так відбувається?

За словами психологів, причина такої залежності може бути в тому, що люди, які використовують смайлики, ймовірно, легше заводять стосунки. Так, вони намагаються додати спілкуванню більше емоційності.

Ще одна причина може бути в тому, що за допомогою смайликів людям вдається краще передавати потрібну інформацію щодо своїх почуттів, що допомагає будувати стосунки.