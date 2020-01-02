Сноуглобінг: чим небезпечний новий термін про стосунки

На жаль, романтичні стосунки не завжди надихають, радують чи роблять наше життя трохи краще. Так, на новорічні свята люди можуть потрапити у токсичні стосунки, які називаються сноуглобінг. Це спеціальний термін, що описує тимчасові відносини, які зав'язуються між двома людьми на період зимових свят і холодів.

Про це попереджає сімейний психотерапевт Гері Браун у американському виданні Cosmopolitan.

Цікаво! Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Чому виникають такі стосунки?

Відносини, які характеризуються терміном сноуглобінг, можуть розпочатися ще восени, коли нам гостро бракує вітаміну D. Основна мета сноуглоберів – перечекати холод, зацикливши увагу на "зручному" варіанті та не залишитися без поцілунку в новорічну ніч.

Адже саме на свята самотність загострюється, бо довкола багато романтики і постійно гуляють закохані пари. А питання про те, де людина буде відзначати Новий рік може довести до стану суїциду, особливо того, хто не знайшов собі пару до свят.



Сноуглобінг – це стосунки, які триватимуть лише в період свят / Фото Darunok

"Саме тому сноуглобери "заводять" для таких стосунків собі буквально кого завгодно, а з потеплінням зникають, "ніби грудки снігу в відлигу", – наголошує психотерапевт.

Як зрозуміти, що ваші стосунки – це сноуглобінг?

Зазвичай, партнери в таких відносинах поводяться так, ніби про вас знімають різдвяний романтичний фільм – все навколо стає чарівним, вогники на кожному будиночку мерехтять яскравіше, а самі відносини розвиваються не поступово, а швидко. Ви навряд чи познайомите один одного з друзями, а особливого ентузіазму в "коханої людини" немає. Це все більше схоже на курортний роман, який закінчиться після відпустки.

До теми! Бояться бути покинутими та схильні до депресії: риси чоловіків і жінок, які "кохають до нестями"

Не всі стосунки, які виникли в період свят, приречені. Адже відносини між двома людьми – непередбачувані і спонтанні, тому визначити їх завершення або спрогнозувати наскільки довго це триватиме просто неможливо. Навіть тимчасові відносини на період свят можуть закінчитися хеппі-ендом.

Що робити? Головне – не впадати в істерику. Краще насолоджуйся своєю зимовою історією кохання і не поспішай будувати плани з новим хлопцем чи дівчиною на літо. Бо, можливо, він / вона зникне ще до того, як наступить плюсова температура.