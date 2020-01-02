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Сноуглобінг: чим небезпечний новий термін про стосунки

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Сноуглобінг – стосунки на свята / trkmedia.ollcdn.net

На жаль, романтичні стосунки не завжди надихають, радують чи роблять наше життя трохи краще. Так, на новорічні свята люди можуть потрапити у токсичні стосунки, які називаються сноуглобінг. Це спеціальний термін, що описує тимчасові відносини, які зав'язуються між двома людьми на період зимових свят і холодів.

Про це попереджає сімейний психотерапевт Гері Браун у американському виданні Cosmopolitan.

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Відносини, які характеризуються терміном сноуглобінг, можуть розпочатися ще восени, коли нам гостро бракує вітаміну D. Основна мета сноуглоберів – перечекати холод, зацикливши увагу на "зручному" варіанті та не залишитися без поцілунку в новорічну ніч.

Адже саме на свята самотність загострюється, бо довкола багато романтики і постійно гуляють закохані пари. А питання про те, де людина буде відзначати Новий рік може довести до стану суїциду, особливо того, хто не знайшов собі пару до свят. 

Стосунки на новорічні свята
Сноуглобінг – це стосунки, які триватимуть лише в період свят / Фото Darunok

"Саме тому сноуглобери "заводять" для таких стосунків собі буквально кого завгодно, а з потеплінням зникають, "ніби грудки снігу в відлигу", – наголошує психотерапевт.

Зазвичай, партнери в таких відносинах поводяться так, ніби про вас знімають різдвяний романтичний фільм – все навколо стає чарівним, вогники на кожному будиночку мерехтять яскравіше, а самі відносини розвиваються не поступово, а швидко. Ви навряд чи познайомите один одного з друзями, а особливого ентузіазму в "коханої людини" немає. Це все більше схоже на курортний роман, який закінчиться після відпустки.

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Не всі стосунки, які виникли в період свят, приречені. Адже відносини між двома людьми – непередбачувані і спонтанні, тому визначити їх завершення або спрогнозувати наскільки довго це триватиме просто неможливо. Навіть тимчасові відносини на період свят можуть закінчитися хеппі-ендом.

Що робити? Головне – не впадати в істерику. Краще насолоджуйся своєю зимовою історією кохання і не поспішай будувати плани з новим хлопцем чи дівчиною на літо. Бо, можливо, він / вона зникне ще до того, як наступить плюсова температура.

Автор: Марія Бондар
Теги: Психологія Новини України Стосунки Сімʼя Новорічні свята
Як провести Новий рік та Різдво з коханою людиною: незабутні ідеї
31 грудня 2019
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