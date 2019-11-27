Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера

Принтер – незамінний помічник вдома. Однак перед вибором цього пристрою виникає маса запитань, відповідь на які вплине на ваш остаточний вибір. Зокрема, одне із популярних запитань: що таке СБПЧ та як це працює.

Ми спробуємо відповісти на це запитання та розповімо, які переваги над конкурентами мають принтери Canon із СБПЧ.

Що таке СБПЧ

Розпочнемо із того, що з таке СБПЧ. Це абревіатура, яка позначає систему безперервної подачі чорнил. Це система призначена для подачі чорнила з зовнішніх резервуарів, що поповнюються, до друкуючої голівки.

СНПЧ складається з ємності з чорнилом, багатоканального силіконового шлейфу і картриджів (які ідентичні оригінальним). Обсяг чорнила у зовнішній ємності (від 100 мл до 1000 мл) в кілька разів перевищує обсяг картриджа (ємність якого становить, в середньому, 8 мл), а це дозволяє виконувати об'ємні роботи.

Необхідність постійного надходження чорнила в картриджі забезпечується герметичністю (крім відсіку для стабілізації тиску) системи. Під час друку чорнило в картриджах витрачається, в результаті в них виникає знижений тиск, і завдяки цьому відбувається "засмоктування" чорнила по багатоканальному еластичному шлейфу із зовнішніх ємностей-донорів в картриджі СБПЧ.

Переваги СБПЧ

Заправка СБПЧ не вимагає багато часу або спеціальних навичок (може проводитися самостійно).

Висока стабільність якості друку, яка забезпечується постійністю тиску в системі, які не залежні від рівня зменшення обсягу чорнила в ємностях-донорах.

Збільшення продуктивності друкувального пристрою, так як не потрібно витрачати час на заміну картриджів або прочищення голівки.

У ємності-донори СБПЧ можна залити, в середньому, в 10 разів більше чорнила, ніж обсяг чорнила в оригінальних картриджах.

Установка СНПЧ дозволяє знизити витрати на друк приблизно в 20 – 30 разів (в залежності від виробника чорнила і виду принтера). Слід врахувати, що при якісному фотодруці вартість фотопаперу складає левову частку вартості відбитка. Однак зниження собівартості самого друку при установці СБПЧ стає настільки суттєвою, що окупає витрати амортизації та обслуговування принтера в умовах комерційної експлуатації: фотодрук, використання в копі-центрах, друк дизайнерських робіт, застосування при виготовленні сувенірів та звичайне використання в домашніх умовах.

Підвищення терміну служби і збільшення ресурсу друкуючої головки принтера за рахунок відсутності ризику потрапляння повітря при зміні оригінальних картриджів.

Друк великими обсягами без зупинки внаслідок витрати чорнила в картриджі.

Можливість постійного візуального контролю запасу чорнила і поповнення їх у міру витрачання.

При дозаправці не потрібно виймати картриджі з пристрою, повітря не потрапляє в голівку а це подовжує термін служби.

Можливість використовувати будь-які чорнила на розсуд користувача (пігментні, водорозчинні і тому подібні), які підходять для друку в даному випадку.

Відсутній фактор забруднення навколишнього середовища відпрацьованими картриджами.

Користувач може сам вибирати розмір ємності.

Особливості принтерів Canon із СБПЧ

Перш за все, принтери Canon з СБПЧ – це одна система, тобто, всі компоненти знаходяться всередині пристрою – ніяких зовнішніх підключень і виносів. Вона має резервуар під чорнило, окрему технологію обробки їх, у неї своя система підводки до друкуючих голівок. Робота всіх згаданих компонентів системи злагоджена і надійна.

Як і в будь-якого продукту, в принтерів Canon є конкуренти, пропозиції яких функціонально дуже схожі на можливості лінійки Pixma G. Проте, роблячи вибір, потрібно трохи глибше заглядати в особливості системи.

Принтери Canon використовують технологію термоструйного друку. Багато користувачів вважають, що раз такий друк побудований за принципом деякого нагріву дюза (сопла) голівки, остання нібито з ладу вийде швидше, ніж рішення конкурентів, в основі яких технологія п'єзоелектричного друку. Але не варто забувати, що ресурс друкуючої головки у принтерів Canon – 50 000 сторінок, а ось у альтернатив конкурентів ресурс п'єзоелектричної друкуючої головки близько 40 000 сторінок.

Переваги над конкурентами

Пристрої Canon із СБПЧ мають низку переваг над конкурентами. Ми візуалізували їх всі в таблиці, аби наочно показати чим принтери Canon кращі за рішення конкурентів.

Canon Epson Canon Epson Назва пристрою G2415/G2411 L3110 G3415/G3411 L3150 Підключення Wi-Fi + Cloud Wi-Fi + Email Print Монохромний друк / ресурс однієї заправки 12 000 4500 12 000 4500 Кольоровий друк / ресурс однієї заправки 7000 6500 7000 6500 Якість друку Роздільна здатність: 4800×1200 dpi; Розмір краплі: 2pl; Кількість чорнил: 4 Роздільна здатність: 5760×1440 dpi Розмір краплі: 3pl Кількість чорнил:4 Роздільна здатність: 4800 x 1200 dpi Розмір краплі: 2pl Кількість чорнил:4 Роздільна здатність: 5760 x 1440 dpi Розмір краплі: 3pl Кількість чорнил:4 Швидкість друку (сек.) Фото 10х15 – 60 Монохромний друк – 8,8 Швидкість кольорового друку – 5 Фото 10х15 – 69 Монохромний друк – 10 Швидкість кольорового друку – 5 Фото 10х15 – 60 Монохромний друк – 8,8 Швидкість кольорового друку ­– 5 Фото 10х15 – 69 Монохромний друк – 10 Швидкість кольорового друку – 5 Особливості сканування 600х1200 dpi 600х1200 d

Тож, якщо ви плануєте обрати компактний, продуктивний принтер із системою безперервної подачі чорнил – радимо вам придивитися до рішень компанії Canon. Виробник вже давно на світовому та українському ринку і дуже добре себе зарекомендував в надійності своєї техніки для дому.