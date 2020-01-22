Спільні подорожі найкраще перевіряють стосунки на міцність

Плануючи подорож з коханою людиною, хтось може уявляти собі казкові прогулянки та романтичні вечори, однак, часто подорожі в якості пари виявляються далекими від романтичних фантазій.

Тож, аби ваша подорож пройшла спокійно та весело, не забудьте захопити терплячість, відданість та величезну кількість любові, передає видання Popsugar.

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Подорожуючи зі своєю другою половинкою, пари можуть подивитись один на одного з іншої сторони, відкрити для себе нові емоції та виявити слабкі сторони у стосунках. Тож це чудова перевірка стосунків на міцність, особливо, якщо ви хочете провести разом решту життя.

Чому варто подорожувати разом: п'ять причин

Ви побачите, якою людиною є ваш партнер

Під час мандрівок неодмінно трапляються різні форс-мажори, адже деякі речі просто поза межами нашого контролю. Наприклад, ви можете спізнитись на потяг чи ваш рейс можуть затримати.

Неважливо, в чому саме полягатиме проблема, головне – як реагуватиме на неї ваш коханий чи кохана. Подивіться за його / її діями – людина скиглить і нарікає на всіх навколо, чи пропонує варіанти виходу з ситуації? Саме така реакція дійсно розкриває суть людської особистості.

Ви відкриєте для себе велику могутність спілкування

Завдяки спілкуванню ви зможете загладити гострі кути та зробити подорож психологічно комфортною для вас обох.

Під час подорожі з кимось вам, швидше за все, доведеться бути разом цілодобово кілька днів поспіль. Тобто, подорожуючи новими місцями, вам нікуди не дітись один від одного. І оскільки жоден з вас не вміє читати думки, спілкування є критично важливим для розуміння потреб одне одного.

Окрім того, якщо ви потребуєте годинку денного сну, хочете відійти від дороги або ж незадоволені обраним житлом, то одразу висловлюйте свої потреби та бажання вголос. Не чекайте, коли ваш партнер сам про все здогадається, бо, ймовірно, він не здогадається.

Ви опануєте майстерність співпраці абсолютно нового рівня

Якщо ви не їдете на відпочинок через якийсь тур, де "все включено", то вам доведеться провести значну організаційно-підготовчу роботу перед мандрівкою. Квитки, житло, транспорт та розваги – на практиці організувати все це виявляється складніше, аніж в теорії.

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Якщо ви відповідно розділите обов’язки, то організувати подорож буде значно легше. Комусь більше подобається переривати інтернет у пошуках вигідного і зручного житла, комусь більш до снаги логістика. Такий навик налагодження співпраці та поділу обов’язків, набутий під час подорожі, потім з легкістю можна перенести у повсякденне спільне життя.

Ви зрозумієте, наскільки ваш партнер готовий іти на компроміс

Якщо хочете провести разом незабутню подорож, вам не обійтися без компромісів. Незалежно від того, наскільки схожі у вас смаки, неодмінно прийде момент, коли вам доведеться домовлятися та чимось поступатись.

Досягти компромісу, який задовольнить обох, може виявитись непросто, однак, це стане чудовим уроком для вас обох. Адже від вашого спільного вміння йти на поступки залежатиме майбутнє ваших стосунків.

Ви отримаєте незабутні спогади разом

Мандрівки є джерелом нових вражень та спогадів, і ви зможете розділити їх з близькою людиною. Згодом, через багато років ви забудете дрібні сварки та непорозуміння, а от спогади про подорожі залишаться з вами назавжди. Бо ви разом пізнавали нове і вчилися бути кращими один для одного.