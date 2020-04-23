Спів та танці: корисні поради, як розвивати свою дитину вдома на карантині

Дуже неочікувано повернулося життя всіх людей через карантин. Закрили всі школи, садочки та гуртки, тому батьки змушені самі розважати, навчати та розвивати свою малечу. Що ж робити з маленькими "вічними двигунами"? Адже їх біг по дому чи стрибки на ліжку не можуть замінити щоденну норму викиду енергії.

Тому педагогиня по вокалу Анна Байдик та хореографиняТетяна Бесараб поділилися власними порадами виданню Сегодня, як допомогти дитині замінити щоденну норму рухливості в звичайному житті та ще й перетворити це в корисні творчі навички.

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"Якщо ваша дитина тягнеться до музики, підтримуйте будь-які співочі прояви малюків", – радить вокалістка Анна Байдак. Адже короткі та легкі мелодії, наспівані мамою або татом, будуть розвивати у малечі любов до музики.

Спочатку спробуйте виконати з дитиною знайомі їй пісні (наприклад, пісні з мультфільмів чи популярних українських і зарубіжних виконавців). Щоб було цікавіше можете організувати вдома вечір домашнього караоке.



Розвивайте в дитини любов до музики / Фото УП.Життя

Крім того, Ганна Байдак рекомендує батькам попрацювати над правильним диханням дитини.

"Попрацюйте з дитиною над диханням. В інтернеті є безліч дихальних гімнастик, які не тільки необхідні, щоб мати сильну опору для голосу, але і корисні для здоров'я в цілому", – пояснила педагог по вокалу.

За її словами, якщо у дитини вже є улюблені пісні – дайте їй можливість виконати її для вас. "А для близьких родичів і друзів можна влаштувати домашній концерт в Zoom або по Facetime. І обов'язково не шкодуйте овацій для маленького артиста, його це обов'язково підтримає", – говорить Анна.

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Як виховувати в дитини любов до музики? Можна разом прослуховувати різні музичні жанри, розповідати дитині про них, цікавитися, що сподобалося більше, обговорити, які характеристики відрізняють один жанр від іншого.

А для найменших дітей створіть "шумовий оркестр", покажіть як звучить той чи інший інструмент, спробуйте з дитиною поімпровізувати, наприклад, на ложках. Також безліч музичних інструментів можна змайструвати з підручних матеріалів, для цього вам знадобиться трішки фантазії і креативу.

Окрім того, розвивати свою дитину вдома можна і за допомогою хореографії, запевняє експертка Тетяна Бесараб.

Фізична форма – це запорука здоров'я. Перш ніж виходити на сцену, будь-який артист багато тренується: відпрацьовує рухи танцю, або просто працює над своїм тілом. Потрібно вміти концентрувати увагу на рухах,

– говорить Тетяна.

Хореографиня радить починати день з посмішки та гарного настрою. Обов'язково робіть зарядку, стежте за раціоном дитини (вона повинна своєчасно їсти і пити достатньо води). Намагайтеся робити ранкові вправи разом – так, ви показуєте дитині приклад.



Танцюйте з дитиною вдома та виконуйте вправи з гімнастики / Фото Pilgrim

"Давайте можливість малечі рухатися і танцювати. Включайте музику і влаштовуйте дискотеку, можете потанцювати разом або влаштувати "домашні змагання ". Слідкуйте за тим, які рухи дитина робить, які емоції у неї виникають від тієї чи іншої пісні", – каже експертка.

За словами хореографа, необхідно також стежити за поставою дитини, зробити кілька вправ на правильну поставу.

Також можна записати танці на відео і показати, чи слідкує дитина за поставою під час танцю. І радимо відправляти такі відео рідним, це точно підніме їм настрій.