Спочатку продавали маски та антисептики: історія успіху пари, яка витягнула свій бізнес з кризи

Тетяна Скорнякова разом з чоловіком заснувала компанію з виробництва витяжок для салонів краси. Вона розповіла про те, як лише після трьох невдалих спроб парі вдалося знайти працюючу ідею для бізнесу та вийти з кризи під час карантину.

"Ми продаємо витяжки в салони по всій Україні і в 9 країнах Європи. Це сімейний бізнес, на чолі якого стоїть мій чоловік Сергій Шелест і я. Сергій відповідає за виробництво і розробки, я – за маркетинг і продажі", – розповіла Тетяна виданню MC.Today.

Цікаво! Дружина створила прибутковий бізнес, надихнувшись подарунком чоловіка: цікава історія успіху

Пара зізналася, що вони досягли успіху у 2019 році та вийшли на ринок в Європу. Вони закупили власне великогабаритне обладнання, верстати, а за три дні до нового 2020 року переїхали в новий офіс на 1000 квадратів, вклали в будівництво багато грошей, тож були засмучені, коли почався карантин і все зупинилося.

Все почалося з Китаю, слідом пішла Італія, потім Іспанія та незабаром зупинився весь світ. 20 березня ми розпустили всю команду по домівках, вимкнули верстати і закрили виробництво,

– сказала Тетяна.

Тетяна та Сергій скоротили чотирьох співробітників – шліфовщика, менеджера зі закупівель, різноробочого і комірника, а їх завдання розподілили всередині команди. Також одразу ж перейшли в онлайн, провели п'ять ефірів з європейськими партнерами в інстаграмі, де розповіли про те, що відбувається.

Пара намагалася врятувати бізнес на продажі масок та антисептиків

За кілька днів подружжя запустило три нові напрями – виробництво масок, антисептиків та навіть сублімованої їжі (готова їжа в герметичних упаковках – супи, борщі тощо).

"Ми закупили оптом маски з нашим логотипом SheMax. Вони багаторазові, їх можна прати. За два тижні продали трохи більше 2 тисяч масок на 8 тисяч доларів. З 15 квітня попит впав, зараз продаємо пару десятків на тиждень", – сказала жінка.



Цих грошей з продажів масок парі вистачило на те, щоб протриматися на плаву півтора місяці. З цих доходів вони виплатили співробітникам зарплати, оплатили оренду виробництва і офісу, і решту вклали в закупівлю нових комплектуючих.

Після цього Тетяна та Сергій замовили виробництво тестової партії сублімованої їжі під своїм брендом. В закупівлю вклали 5 тисяч гривень, але вкладення не окупилися, продажів – нуль. "Ми думали що люди будуть економити час і купувати готову їжу, але помилилися", – зізналася підприємниця.

Пара довго шукала вихід на завод з виробництва антисептиків, але це виявилося повним розчаруванням. По-перше, вкласти потрібно було на старті 150-200 тисяч гривень, по-друге, чекати чотири тижні, поки його виготовлять.

До теми! Сім'я створила мільярдний бізнес, вигадавши найпопулярніший антибактеріальний гель у США

Нам таки вдалося знайти компанію, яка зробила для нас антисептик. Ми вклали в це 5 тисяч гривень, але на календарі було 31 березня, і гострий попит впав. Вкладення не окупилися, продажів – знову нуль. Після багатьох спроб утримати бізнес на плаву, Тетяну здолав відчай, накривала депресія.

Як пара знайшла ідею, яка спрацювала

"Вечорами ми з чоловіком дивимося надихаючі відео, і під час перегляду одного огляду чоловікові прийшла ідея розробити бактерицидні рециркулятори повітря", – сказала жінка. Цей пристрій призначений для кварцування (знезараження) повітря в приміщеннях салонів краси і в приватних будинках від вірусів, бактерій, алергенів та інших шкідливих речовин.



10 квітня пара приступила до розробки нового продукту – бактерицидного рециркулятора SheMax-R. "У нас був досвід роботи з металом, ми знали, де купити комплектуючі. Чоловік вивчив принцип роботи самого рециркулятора, розробив перший зразок, я знайшла постачальників і приступила до підготовки всіх необхідних документів", – розповіла Тетяна.

На цю ідею відгукнулися дистриб’ютери з 9 країн світу, адже такі пристрої будуть актуальні завжди, не тільки під час коронавірусу. "Ми вклали в новий напрямок трохи більше 300 тисяч гривень, з яких близько 100 тисяч пішло на отримання сертифікатів, без яких не можна торгувати в Європі", – додала жінка.

Лише через три дні після запуску пара вийшли в прибуток. Вони отримали стільки попередніх замовлень, що відбили всі витрати на запуск. Щоб отримати більше замовлень на старті, вони зробили знижку в 20% до 1 травня на нові продукти. Ідея спрацювала, з'явилися нові цілі і відкрилося друге дихання. У пік карантину подружжя почало розвивати напрямок, на яке ніколи б не зважилися в звичайний час.

Цікаво! Як заробити гроші на карантині: 10 ідей та способів заробітку в Україні

Фактично пара робить все удвох, поєднуючи бізнес з вихованням однорічного сина і старшої дочки. Батьків, які допомогли б в цьому, поруч немає, є тільки підтримка один одного всередині сім'ї.

Чому навчив карантин

Тетяна поділилася, чому її навчив карантин: