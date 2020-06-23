Вчені вважають, що на задоволеність стосунками впливає те, наскільки партнери схожі один на одного. Так, психологи наголошують, що схожість у вдачі, цінностях та поглядах чоловіка та жінки є запорукою більш гармонійних стосунків.

Нідерландські науковці дійшли висновку, що схожість партнерів має значення, але не в зовнішності, а у деяких рисах особистості, пише видання ВВС.

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Так, команда Манон ван Шеппенген з Амстердамського університету проаналізувала психологічні риси, самопочуття і рівень задоволеності стосунками у тисяч американських подружніх пар, які провели разом багато років.

Вчені виявили, що стосунки виграють від переважно позитивних рис обох партнерів. Так, рисою, в якій схожість партнерів позитивно впливає на стосунки, є доброзичливість. Саме вміння обох партнерів довіряти і співчувати одне одному означає, що вони відчувають підтримку партнера, а це надзвичайно важливо для щасливих стосунків.



Схожі партнери у деяких рисах ахарактеру щасливіші в шлюбі / Фото BBC

Так само корисним виявився й однаковий рівень відкритості партнерів. Але також виявилося, що в більшості випадків ідеальний збіг рис характеру не є корисним для стосунків. Наприклад, наявність однакового рівня енергії не покращує загальний психологічний комфорт пари.

Цікаво, що важливою є схожість партнерів й у деяких інших речах. Наприклад, недавнє дослідження науковців з Варшавського університету показало, що жінки відчували себе щасливішими в стосунках, коли в них з партнером був один хронотип (жайворонок або сова).

Вони також виявили, що обидва партнери були більш задоволеними сексуальним життям, коли їм подобалося займатися сексом в один і той же час дня.