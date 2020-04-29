Справжні супергерої: мережу підкорило зворушливе відео про матерів під час пандемії

Зворушливе відео показує, наскільки мами важливі в боротьбі з коронавірусом, та чому їх дійсно варто вважати супергероями. Вірусне відео підготували до Дня матері та його вже переглянули понад мільйон разів.

Зазначимо, що відео було зроблене як реклама для Teleflora, але воно дійсно відображає реальність у ці часи. Часом варто показати, наскільки дивовижні наші мами і як вони роблять все заради безпеки своїх сімей у світі.

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У відео показують матерів, які танцюють зі своїми дітьми, дозволяють їм грати в імпровізований бал, святкують оригінальні дні народження замість вечірок з друзями через карантин та працюють з дому, тримаючи на руках дитину.

Наші діти одного разу розповідатимуть історії про те, як навесні 2020 року світ не зупинився. Він продовжував обертатися і рухатися вперед, підживлюючись найсильнішою силою на Землі: любов'ю матері,

– розповідає оповідач у відео.

А потім додає: "Коли справи йдуть погано, ми завжди можемо розраховувати на те, що мами будуть найкращими та завжди прийдуть на допомогу".

Дивіться зворушливо відео про силу матерів під час карантину:



Мами, як очікується, будуть на подобі супергероїв: людей, які можуть керувати домашнім господарством, працювати, навчати та перетворювати ізоляцію через пандемію COVID-19 на чарівний час для своїх дітей.

Але звичайно, всі розуміють як важко матерям, тож якщо сьогодні ви зробили карантин цікавим для своїх дітей – це чудово, але якщо ви ледве пережили цей день – це абсолютно нормально і зрозуміло.