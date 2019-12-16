Справжній Санта: чоловік створює милі різдвяні іграшки та роздає їх бідним сім'ям

Дуже багато дітей з нетерпінням чекають різдвяного ранку, щоб відкрити довгоочікувані подарунки від Санти. Проте, на жаль, є дітлахи, які не отримають жодних подарунків, бо їхні сім'ї ледь зводять кінці з кінцями та не завжди можуть дозволити собі подарунки під ялинку.

На щастя, серед людей є багато доброзичливців, які готові поширювати добро і допомагати нужденним сім’ям. Одним із таких є Джим Анніс, який вже 50 років поспіль роздає дерев'яні іграшки власного виробництва бідним дітям, передає видання Bored Panda.

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80-річний ветеран армії робить іграшки до різдвяних свят, щоб подарувати їх тим, хто цього найбільше потребує. Тому він щороку виготовляє ручні дерев'яні іграшки та дарує близько 300 сім'ям.



Чоловік робить дерев'яні іграшки для бідних сімей

Чоловік отримує частину матеріалів з дерева від сусідів чи знайомих, а інші матеріали оплачує сам. Це коштує йому цілих 1000 доларів кожного року. Однак, для нього справа не в грошах, а в тому, щоб діти почували себе щасливими.

Джим виготовляє різні іграшки – пожежні машини, ляльки та навіть скарбнички. Чоловік сподівається продовжувати це робити до тих пір, поки зможе.



Американець робить іграшки для дітей

"Я люблю, коли люди запитують мене, скільки мені платять за виготовлення цих іграшок. Я кажу їм, що моя зарплата – це коли я бачу посмішку на дитячих обличчях. Я сподіваюся, що можу це робити, поки мої пальці не зігнуться", – відповів Анніс.