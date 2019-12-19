Справжнє кохання: як зрозуміти, що ви знайшли свою половинку

Інколи дуже складно зрозуміти: це просто дружня симпатія чи ви дійсно знайшли справжнє кохання. Вже кілька років психологи намагаються знайти різницю між міцними і гармонійними союзами та стосунками, які спалахують і швидко гаснуть.

Вчені пропонують лише три питання, відповіді на які допоможуть вам краще зрозуміти свої почуття, передає видання Gazeta. Якщо обидва партнери чесно і щиро дадуть відповідь "так", то вони можуть створити міцний шлюб.

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Чи хотіли б ви дружити з цією людиною?

Тобто ви маєте поставити собі питання, чи могли б у вас з цією людиною мати насичені та плідні відносини, якби ви не були сексуальними партнерами і не збиралися заводити дітей? Це питання одразу виключає тих, хто відчуває до вас лише фізичний потяг або плани, які не прив'язані до повсякденного життя.

Чи поважаєте ви цю людину як особистість (з її перевагами, способом життя, цінностями)?

Якщо це справжнє кохання, то ви повинні поважати свою половинку та її ставлення до світу і відносини з іншими людьми, незалежно від її поведінки по відношенню до вас?

Це допоможе вам оцінити, чи любите ви іншу людину не тільки за те, що вона нам дає, але і за те, як вона взаємодіє зі світом.

Чи готові ви змиритися з тим, що деякі недоліки ніколи не зникнуть?

Безперечно, є недоліки, які вас дратують день у день. Вони й надалі будуть змушувати скрипіти механізм вашої пари: звичка розкидати речі або потреба зустрічатися з друзями кожні вихідні. Якщо ви впевнені, що з легкістю терпітимете недоліки один одного – то це дійсно справжнє кохання.