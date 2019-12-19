Справжнє кохання: як зрозуміти, що ви знайшли свою половинку
Інколи дуже складно зрозуміти: це просто дружня симпатія чи ви дійсно знайшли справжнє кохання. Вже кілька років психологи намагаються знайти різницю між міцними і гармонійними союзами та стосунками, які спалахують і швидко гаснуть.
Вчені пропонують лише три питання, відповіді на які допоможуть вам краще зрозуміти свої почуття, передає видання Gazeta. Якщо обидва партнери чесно і щиро дадуть відповідь "так", то вони можуть створити міцний шлюб.
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- Чи хотіли б ви дружити з цією людиною?
Тобто ви маєте поставити собі питання, чи могли б у вас з цією людиною мати насичені та плідні відносини, якби ви не були сексуальними партнерами і не збиралися заводити дітей? Це питання одразу виключає тих, хто відчуває до вас лише фізичний потяг або плани, які не прив'язані до повсякденного життя.
- Чи поважаєте ви цю людину як особистість (з її перевагами, способом життя, цінностями)?
Якщо це справжнє кохання, то ви повинні поважати свою половинку та її ставлення до світу і відносини з іншими людьми, незалежно від її поведінки по відношенню до вас?
Це допоможе вам оцінити, чи любите ви іншу людину не тільки за те, що вона нам дає, але і за те, як вона взаємодіє зі світом.
- Чи готові ви змиритися з тим, що деякі недоліки ніколи не зникнуть?
Безперечно, є недоліки, які вас дратують день у день. Вони й надалі будуть змушувати скрипіти механізм вашої пари: звичка розкидати речі або потреба зустрічатися з друзями кожні вихідні. Якщо ви впевнені, що з легкістю терпітимете недоліки один одного – то це дійсно справжнє кохання.