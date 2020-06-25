Відносини є індивідуальними, і кожна пара будує їх по-своєму. Але насправді існують певні сценарії розвитку стосунків, і якщо їх пройти від початку, то ви зможете побудувати міцний та щасливий союз.

За словами психологів, як і в будь-якого процесу, у відносин теж є свої етапи. І кожен з них займає час. Так, у когось один етап може затягнутися на рік, а хтось "проскочить" його за місяць, пише видання Наша психологія.

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Цікаво те, що пара не завжди проходить всі стадії розвитку відносин разом. Тобто один може застрягти на першому етапі, коли інший вже це пережив і рухається далі. Але такі відносини навряд чи триватимуть довго.

Адже побудувати справжні, міцні, довірчі та щасливі стосунки можливо, тільки якщо ви пройдете разом всі стадії їх розвитку.

7 стадій розвитку стосунків

Пошук, або нульовий етап

Саме на нульовому етапі люди шукають відображення себе у потенційному партнерові. І лише коли ви знаходите один одного і розумієте, що це ваша друга половинка, ви створюєте стосунки.

Закоханість

Всім відомий етап на початку будь-яких відносин – закоханість, який ще називають "етапом голоду", адже парі не вистачає часу, щоб насолодитися один одним.

Саме в цей період відносини починаються, а партнери бачать в другій половинці виключно плюси і переваги. Душа переповнена відчуттям, що це щось справжнє, таке довгоочікуване. А тіло в свою чергу переповнене гормонами, з'являється блиск в очах.



Закохана пара у стосунках / Фото in.ck

Цікаво, що цей етап не може тривати більше 12 місяців. Тому не варто спішити з спільними важливими рішеннями (наприклад, про шлюб чи народження дітей), тому що дія цього "препарату" закінчиться і почнеться наступна стадія відносин.

Перенасичення

За словами психологів, завжди після задоволення голоду настає відчуття насичення. Те ж саме відбувається і в стосунках. Але почуття між закоханими не зникають, вони просто вже не відбуваються кожну хвилину. Спільне дозвілля стає менш романтичним, та й немає необхідності весь час проводити разом.

Проте, разом з цим, ваші стосунки стають більш гармонійними і спокійними. Хоч партнери і починають бачити не тільки переваги, але і недоліки один одного.

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Незгода і відкидання

Саме на цьому етапі багато відносин можуть закінчитися, адже в цей періо часто виникають кризи – якісь переломний момент. До прикладу, звички, які вам раніше подобалися, починають дратувати. Через це можуть виникати сварки і взаємні докори. Ваші стосунки раптово стають не такими ідеальними, як раніше.

В цей період більшість пар "ламаються" і здаються. Щоб цього уникнути, варто спокійно і критично подивитися на ситуацію і прийняти той факт, що це нормально. Не потрібно зриватися на скандал у відповідь на докори партнера. Зрозумійте, що цей етап є необхідним для нормального розвитку подальших відносин.

Адже тільки прийнявши партнера з усіма його недоліками і перевагами, ви зможете разом перейти на новий етап. Так, це велика праця, але саме завдяки цьому у вашому партнерстві зародиться справжнє почуття.

Терпіння і прийняття

І коли криза вже позаду, пара розуміє, що навчилася розмовляти і домовлятися один з одним. Всі проблеми, виявляється, можна вирішити, а ваші відносини тепер більш зрілі і глибокі.

На цьому етапі приходить усвідомлення, що в проблемах винні не лише інші. Відповідальність за відносини несуть обидва партнера. І не варто так багато уваги звертати на дрібні деталі, адже в майбутньому їх буде багато і від них особливо нічого не залежить. Також в цей період приходить усвідомлення необхідності міняти себе. Це стадія очікуваної перемоги розуму і взаємоповаги.



Взаємопідтримка у парі дуже важлива / Фото Comments

Поєднання

Кожен з вас поважає простір і помисли один одного, але при цьому ви розумієте свої обов'язки перед партнером, відчуваєте потребу піклуватися і захищати. Саме на цьому етапі ви стаєте близькими друзями, не втрачаючи романтики. Зростає довіра один до одного і є спільне бажання розвиватися і йти до поставлених цілей.

Істинне почуття

За словами експертів, справжня любов приходить лише в цей час, після проходження всіх попередніх етапів. Саме цей етап – найвища точка розвитку відносин. Та мета, до якої необхідно прагнути.

Пара вже розуміє, що труднощі і розчарування також є стадіями розвитку і грають не менш важливу роль, ніж закоханість і пристрасть. Випробувань у відносинах партнери вже не бояться, адже з нагородою приходить справжня любов.

Тож, закохані, лише дійшовши до цього етапу, навчилися любити через труднощі і радості, злети і падіння, негаразди і успіх.