Зростаючи у сім'ї, де хоча б один дорослий є питущим, в організмі дитини відбуваються негативні фізичні і психічні зміни. А деструктивне середовище, в якому вона зростає, може вкрай негативно вплинути на її подальше життя. Яку загрозу несе алкогольна залежність батьків для їхньої дитини – читайте далі.

Психолог Юлія Висоцька у виданні "Новое время" на власному прикладі розповіла, як зростання у неблагополучній сім'ї вплинуло на неї саму і як через багато років вона змогла "залікувати свої душевні рани" за допомогою фахівців-психологів.

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За словами жінки, всередині сім'ї усі взаємодії та почуття часто будуються навколо батька чи матері-п'яниці. Дитина, на жаль, стає учасником сімейних сутичок і часто бере на себе відповідальність за все, що коється навколо. Саме тому це відбивається на особливостях її сприйняття, на її почуттях і поведінці як у критичний момент, так і в майбутньому. Дитина відчуває постійну напругу і страх.

"Страх перед п’яним батьком – паралізуючий, тваринний. За звуком ключа, що провертається в замковій щілині, дитина вже приблизно розуміє, в якому стані тато прийшов додому. Страх за маму: батько знову буде бити її, чи на цей раз все обійдеться. Страх за себе: чи вдасться сьогодні спокійно лягти спати, чи батько покарає за якусь провину і поставить в куток на коліна. Може, цього разу він придумає нове покарання? Страх, коли нічого не можна знати напевно, нема на що спертися. Невідомість лякає", – пояснила психолог.

На думку Юлії Висоцької, атмосфера в будинку часто нагадує психологічний трилер, адже всі члени родини в такі моменти переймають на себе певні ролі: хтось є заручником ситуації, хтось є жертвою, хтось – тиран, який нападає, хтось – рятівник, який може або хоче зі всім покінчити. Така "воронка страждань" часто ніяк не завершується і приносить сім'ї лише страждання, а не вирішує реальні проблеми.

Які наслідки це несе для дітей?

Такі діти часто стають копіями своїх батьків

Перебуваючи у середовищі постійного стресу і страху, дитина постійно переносить знущання, образи, побої, насильство, вона позбавлена здорової психологічної атмосфери та елементарної любові обох батьків. Відтак її розвиток у таких умовах неможливий, а в її організмі відбуваються негативні фізичні і психічні зміни. Через це у них залишаються незаліковані душевні рани і в майбутньому вони можуть стати такими ж насильниками у своїх сім'ях.

Діти не розуміють, що є нормою

Під час виховання батьки закладають дітям певні установки, яких вони притримуються протягом всього життя. Але в негативному середовищі це стається вкрай рідко, до того ж ці "правильні" установки можуть себе не виправдовувати на прикладі дій батьків. Зокрема, дитину не вчать планувати свого життя, бути постійно пильним та слідкувати за своїми діями та словами, щоб не спровокувати дорослого. Дитина часто не має хорошого прикладу для наслідування. Дитина також може мати труднощі з побудовою близьких стосунків – як у романтичних відносинах, так і в дружніх.

Діти стають маленькими дорослими

У різних ситуаціях діти часто змушені на себе переймати ролі дорослих, оскільки батьки не можуть зробити елементарних речей та понести відповідальність не лише за їхніх нащадків, а й за себе. Діти швидко стають серйозними та не вміють веселитись, а з однолітками їм немає про що поговорити. Замість безтурботного дитинства вони змушені думати про низку дорослих проблем та зобов'язань.



Лише у здоровому середовищі дитина виросте щасливою / Фото Pexels​

Не завжди у алкогольних сім'ях виростають подібні їм діти, але без допомоги фахівців їм часто важко "йти" у своє майбутнє. Деякі шукають собі за пару людей зовсім не питущих, щоб не повторювати помилки батьків; деякі шукають подібного на свого батька чи матір-алкоголіка і таким чином хочуть врятувати іншу людину, оскільки своїх рідних не врятували; а деякі, на жаль, самі стають залежними від алкоголю.