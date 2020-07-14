20-річний Клеон Пападімітру через карантин та обмеження у авіаперельотах не зміг потрапити до рідної Греції. Тож, він вирушив додому на велосипеді, і доїхав за 48 днів.

Студент своїм вчинком довів, що для любові немає перешкод, пише CNN.

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Відомо, що Клеон вчиться у коледжі у Шотландії. Проте через пізнє завершення навчання хлопець не зміг поїхати додому до запровадження карантину.

А коли нарешті захотів додому, всі рейси, на які він брав квитки, скасувалися. Тому Клеон купив велосипед та за місяць підготував себе до велоподорожі. Також Клеон взяв із собою намет та спальник, спорядження для велосипеда та запаси їжі (консерви, хліб і арахісове масло).



Клеон під час поїздки до додому / Фото CNN

Цікаво, що рідні знали про такий намір хлопця. Єдиною умовою батьків було завжди залишатися на зв’язку. Клеон ночував у палатках на природі або у знайомих, якщо вони жили неподалік. За день він долав від 55 до 120 кілометрів.

10 травня студент рушив у дорогу, а вже 27 червня його зустріли вдома – у передмісті Афін – сім’я і десятки друзів. Зустріч була дуже емоційною. За час подорожі Клеон проїхав Англію, Нідерланди, Німеччину, Австрію, Італію.



Клеон у велопоїздці додому / Фото CNN

"Я з сім’ї, чиї батьки у молодості дуже любили пригоди. Думаю, для них було дуже зворушливо бачити, що я йду їхньою дорогою. Думаю, я став кращим і більш впевненим у собі та своїх силах. Якби я не знав про свою поїздку і мене спитали, чи можу я це зробити, я б відповів, що ні", – зізнався Клеон.