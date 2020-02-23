Студент власноруч створив ідеальну сукню на випускний для своєї сестри – фото

Сім'я з Філіппін не могла дозволити собі купити чи орендувати випускне плаття для доньки Лу Асі. Тому студент Маверик Франсіско Ояо створив казкове бальне плаття для вечора своєї сестри. Цікаво, що хлопець намалював ескіз, розробив та пошив плаття всього за один місяць.

Маверік із міста Замбоанга взявся за пошиття сукні, коли дізнався, що його сім'я не може дозволити собі орендувати бальне вбрання на випускний вечір, передає Bored Panda.

Цікаво! Жінка створила для себе неймовірне весільне брання з клаптиків суконь своїх знайомих: фото

Тож Маверік взяв це на себе, аби зробити свою сестру щасливою.



Дівчина у платті, яке їй пошив брат на випускний

Він вручну намалював ескіз та за допомогою фінансування інших людей придбав матеріали та пошив сукню. Він встиг це зробити за місяць – до 14 лютого, коли і мав відбутися випускний.

Дивіться фото, як хлопець шив сукню:

Тож Лу Асі була неймовірною на вечорі, її плаття підкорило всіх. Брат навіть пожартував, що не одружуватиметься, щоб могти підтримувати сестру в майбутньому.

Зазначимо, що надихався Маверік бальними сукнями весняно-літньої колекції Майкла Сінко. Сам же Маверік не є дизайнером, він розповів, що вивчає культуру та мистецьку освіту в університеті.