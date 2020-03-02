Сучасне весілля: 5 нових трендів, які вже стають популярними у всьому світі

Каблучки, пишні сукні, квіти та столи, заставлені їжею, – з такими словами у багатьох людей асоціюється весілля. Проте у сучасному світі все змінюються і з'являються нові тренди. Зокрема, свято часто намагаються зробити більш екологічним.

Найбільший весільний тренд 2020 року – це індивідуальність, пише журнал Vogue.

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Весільна сукня вже не в моді

Колись всі дівчата мріяли про довгу пишну весільну сукню та фату до землі. Але сучасні наречені все частіше обирають більш практичний варіант вбрання, і часто не хочуть виглядати "занадто нареченою".

Тому елегантний білий жакет або сукня, яка більш нагадує коктейльний варіант – те, що треба.



Весільні сукні можуть бути нестандартними / Фото Vogue

Фата з клятвою

Окрім того, сучасні наречені не хочуть просто мати шматок красивої тканини на своїй зачісці. Для них фата повинна мати сенс. Тому вони обирають таку, на якіц можна написане важливе повідомлення для світу.

"Незалежно від того, чи будете ви у класичній весільній сукні чи джинсах, фата – можливість створити дещо дуже індивідуальне і не відмовлятися при цьому від звичних весільних традицій", – каже дизайнерка Герміона де Паула.

Зокрема, наречена співака ДЖастіна Бібера – Хейлі – обрала надпис на фаті: "Допоки смерть не розлучить нас".

Каблучки без порушення прав

Якщо ви вирішили витратитись на каблучку зі справжнім дорогоцінним каменем, то важливо звертати увагу, чи етичним чином ця коштовність потрапила до ювелірної крамниці.

У сучасному світі все більше людей хочуть бути впевнені, що діамант, який прикрашає пальчик коханої людини, не здобули, порушивши права людини, чи завдяки збройному конфлікту. А ще, видобуток діамантів дуже шкодить довкіллю. І молодята починають помічати бренди, які виробляють прикраси з переробленого золота або платини.

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Вбрання подруг нареченої

В Україні стає популярною суто американська традиція, коли дівчат просять одягнути максимально схожі сукні, як правило, пастельних кольорів. Але сьогодні нареченим важливіше дозволити друзям підкреслити власну особистість, тому зустріти подруг нареченої тепер можна і в суворих котюмах.

"Подруги на весіллі – це чудова традиція. Але мені хотілось, щоб люди насолоджувались своїм вбранням, та могли одягнути його не лише на весілля", – каже дизайнерка Ванесса Коккіаро.



Подружки нареченої обирають легкі сукні, які можна одягнути не лише на весілля / Фото Good House

Екологічне життя – екологічне весілля

Все більше людей хоче жити екологічно та дружньо до довкілля. Так, вони планують відсвяткувати й своє весілля.

Варіанти такого свята різні: хтось відмовляється від пластику, хтось – замовляє кейтерингову службу, яка готує їжу з локальних та органічних продуктів. Навіть в Україні є такі служби, які можуть зробити розкішний стіл з веганських страв, або навіть вгодити весільним тортом гостям-сироїдам.

Замість зрізаних квітів – квіти у горщиках. А ще екологічним варіантом буде купити вже не нову весільну сукню або навіть змінити сукню своєї мами чи бабусі.



Наречена перешила весільню сукню своєї мами / Фото Weddingsallovertheworld

Весільний декор

Важко заперечити вплив Instagram на декор весілля. Щоб зробити речі цікавими, пари стають більш креативними та витонченими у своїх проханнях, кажуть експерти.

Щоб створити загальну атмосферу, наречені обирають один колір, який буде присутній у деталях – від кольору столових приборів до квітів. Унікальне освітлення також стало ключовим акцентом на весіллях, що представляє собою поєднання підвісок, абажурів та люстр.