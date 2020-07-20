Як зрозуміти підлітка: сучасні тренди, які багато скажуть про доньку-тінейджерку
Сучасні підлітки часто купують речі певного кольору, носять на руці різнокольорові резинки чи фарбують волосся у яскравий колір. Тому, щоб краще зрозуміти дитину, спочатку варто визначити, до якої субкультури вона приєдналася.
Так, дитина-підліток може визначати себе як VSCO girl, e-girl або soft girl. Видання Освіторія пояснило 3 найпопулярніші підліткові тренди, які впливають на цінності сучасних тінейджерок.
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Сучасні підліткові тренди виникають у соцмережах, адже саме там діти проводять більшість свого вільного часу. Також важливу роль відіграє складова підліткових трендів, адже кожна субкультура має свої «маркери», і це часто досить дорогі брендові речі, про які мріє ваш підліток.
І зазначимо, що який би стиль зараз не обрала ваша донька, пам’ятайте: сучасні підлітки можуть змінювати свої образи та вподобання по кілька разів на день.
Три тренди сучасних підлітків
VSCO girl
Цей тренд читається як "віско гьорл" і походить від популярного мобільного додатку для редагування і поширення фото. Підлітки часто використовують фільтри, які роблять знімки і відео більш яскравими та привабливими.
Тренд VSCO-girl / Фото Освіторія
Як впізнати VSCO girl? Ось список обов’язкових речей:
- Скранчі (резинка для волосся, обшита тканиною) на руці або волосся, зібране у високу дульку і скріплене скранчами.
- Футболка oversize (на кілька розмірів більша) і коротенькі шорти під нею.
- Рюкзак Kanken – так-так, саме ті шведські і дуже недешеві прямокутні наплічники.
- Uggly shoes – дослівно "потворне взуття" – широкі шльопанці або мокасини у чорно-білу клітинку. Найбільш креативні VSCO дівчата декорують чорно-білою шахівницею взуття, зошити та записники.
- Hydroflask — металева пляшка для води. ЦІкаво, що це частина екосвідомого стилю життя: VSCO дівчата сортують сміття і уникають пластикових речей у побуті.
- Натуральний макіяж, бо VSCO-дівчата не визнають надмірності у косметиці: їхній мейк легкий, природній.
E-girl
Основна характеристика e-girl – це завжди бути онлайн. Така дівчина-підліток є геймеркоючи косплеєркою, яка годинами сидить у ТікТоці. На стиль e-girls дуже впливає азійська K-pop культура та аніме.
Тренд e-girl / Фото Освіторія
Як виглядає типова e-girl?
- Вона має кольорове волосся: рожеве, фіолетове або зелене тощо. Цим е-girls трохи запозичують естетику емо (субкультура, яка була популярна у 2010-х), тож у зовнішність додають яскраві мультяшні акценти.
- Яскравий макіяж: рожеві тіні, маленькі чорні сердечка під очима і трохи підрум’янений ніс.
- Футболку e-girl часто одягають наверх на светр. Звучить дивно, але в одязі цих підлітків панує принцип: короткий рукав поверх довгого. Їхній одяг зазвичай чорний.
Проте найважливіше у цьому тренді, що він існує переважно онлайн — це образ, у якому e-girls живуть у мережі, у офлайн це просто оригінальні підлітки із яскравим волоссям.
Soft girl
Soft — від англ. "м’який, ніжний", тобто це образ милої і позитивної дівчини, яка обожнює рожевий колір, але зневажає надмірну театральність мейкапу e-girls. Вони також люблять зависати у соцмережах, де хочуть показати перетворення із похмурої звичайної дівчини на сяючу soft-girl.
Тренд soft girl / Фото Освіторія
Як відрізнити підлітка soft-girl?
- Вони обожнюють блідо-рожевий колір, а одяг, мейкап, волосся, та аксесуари можуть бути навіть total pink look.
- Білі кросівки, бо саме такі найкраще пасують до рожевого одягу. Або ж чорні шкільні туфлі у ретро-стилі у поєднанні із білими шкарпетками.
- Светр super-size — надто великий із довжелезними рукавами. Такі любить носити американська співачка Аріана Гранде. А футболки ніжних пастельних тонів. Soft girls зазвичай заправляють їх у джинси або зав’язують вище талії.
- Веселковий топ або шкарпетки — веселка у естетиці soft girls підкреслює їхню життєрадісність.
- У макіяжі вони обирають багато рум’ян і хайлайтер, щоб були рожеві або персикові щічки і сяюче обличчя. Ці дівчата також полюбляють ставити на обличчі тимчасові міні-тату у вигляді сердечок, хмаринок чи зірочок. Вони навіть іноді малюють собі фейкові веснянки.