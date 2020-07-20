Сучасні підлітки часто купують речі певного кольору, носять на руці різнокольорові резинки чи фарбують волосся у яскравий колір. Тому, щоб краще зрозуміти дитину, спочатку варто визначити, до якої субкультури вона приєдналася.

Так, дитина-підліток може визначати себе як VSCO girl, e-girl або soft girl. Видання Освіторія пояснило 3 найпопулярніші підліткові тренди, які впливають на цінності сучасних тінейджерок.

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Сучасні підліткові тренди виникають у соцмережах, адже саме там діти проводять більшість свого вільного часу. Також важливу роль відіграє складова підліткових трендів, адже кожна субкультура має свої «маркери», і це часто досить дорогі брендові речі, про які мріє ваш підліток.

І зазначимо, що який би стиль зараз не обрала ваша донька, пам’ятайте: сучасні підлітки можуть змінювати свої образи та вподобання по кілька разів на день.

Три тренди сучасних підлітків

VSCO girl

Цей тренд читається як "віско гьорл" і походить від популярного мобільного додатку для редагування і поширення фото. Підлітки часто використовують фільтри, які роблять знімки і відео більш яскравими та привабливими.



Тренд VSCO-girl / Фото Освіторія

Як впізнати VSCO girl? Ось список обов’язкових речей:

Скранчі (резинка для волосся, обшита тканиною) на руці або волосся, зібране у високу дульку і скріплене скранчами.

Футболка oversize (на кілька розмірів більша) і коротенькі шорти під нею.

Рюкзак Kanken – так-так, саме ті шведські і дуже недешеві прямокутні наплічники.

Uggly shoes – дослівно "потворне взуття" – широкі шльопанці або мокасини у чорно-білу клітинку. Найбільш креативні VSCO дівчата декорують чорно-білою шахівницею взуття, зошити та записники.

Hydroflask — металева пляшка для води. ЦІкаво, що це частина екосвідомого стилю життя: VSCO дівчата сортують сміття і уникають пластикових речей у побуті.

Натуральний макіяж, бо VSCO-дівчата не визнають надмірності у косметиці: їхній мейк легкий, природній.

E-girl

Основна характеристика e-girl – це завжди бути онлайн. Така дівчина-підліток є геймеркоючи косплеєркою, яка годинами сидить у ТікТоці. На стиль e-girls дуже впливає азійська K-pop культура та аніме.



Тренд e-girl / Фото Освіторія

Як виглядає типова e-girl?

Вона має кольорове волосся: рожеве, фіолетове або зелене тощо. Цим е-girls трохи запозичують естетику емо (субкультура, яка була популярна у 2010-х), тож у зовнішність додають яскраві мультяшні акценти.

Яскравий макіяж: рожеві тіні, маленькі чорні сердечка під очима і трохи підрум’янений ніс.

Футболку e-girl часто одягають наверх на светр. Звучить дивно, але в одязі цих підлітків панує принцип: короткий рукав поверх довгого. Їхній одяг зазвичай чорний.

Проте найважливіше у цьому тренді, що він існує переважно онлайн — це образ, у якому e-girls живуть у мережі, у офлайн це просто оригінальні підлітки із яскравим волоссям.

Soft girl

Soft — від англ. "м’який, ніжний", тобто це образ милої і позитивної дівчини, яка обожнює рожевий колір, але зневажає надмірну театральність мейкапу e-girls. Вони також люблять зависати у соцмережах, де хочуть показати перетворення із похмурої звичайної дівчини на сяючу soft-girl.



Тренд soft girl / Фото Освіторія

Як відрізнити підлітка soft-girl?