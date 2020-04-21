Сучасні тренди: відмінності у стосунках молоді та людей 90-х
Різні покоління людей мають різне бачення однієї й тієї ж ситуації, це стосується і відносин. Так, у сучасна молодь має розмиту межі між поняттями "разом" і "окремо". Вони не прагнуть обговорювати відносини, з'ясовувати, наскільки все серйозно, знайомитися з батьками тощо.
Проте у 30-35-річних людей відносини виглядають більш зрозумілими, пише Cosmopolitan.
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5 відмінностей у відносинах молоді та людей 80-90-х
- Розрив стосунків
Для тих, кому зараз 30, розставання – це серйозна подія, до якої варто підготуватися та все обдумати, Проте молодь ставиться цього набагато простіше. Вони можуть мовчки заблокувати колишнього партнера в соцмережах і не відповідати на дзвінки чи повідомлення.
- Соціальні мережі
Так, соціальні мережі з кожним роком відіграють все більшу роль у нашому житті. І чим молодші користувач, тим активніше його віртуальне життя. Можна встигнути закохатися, не виходячи на вулицю. Проте більш дорослі користувачі зазвичай ставляться до цього серйозніше.
Молодь не боїться фліртувати в соцмережі / Фото Сегодня
- Додатки для знайомств
Їх теж частіше використовують 20-річні, ніж 35-річні. По парі фотографій і пропозицій складається образ, потім перевіряється особисто – тоді або пошук йде далі, або люди якийсь час зустрічаються.
Люди за 30 не так легковажно ставляться до знайомства через додатки та все ж віддають перевагу особистому спілкуванню.
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- Шлюб
Ще зовсім недавно життя більшості людей складалася з дошлюбної і шлюбної частин. Вони одружилися, купували або отримували квартиру, народжували дітей. Так, в поколінні людей 80-90-х років стало більше розлучень.
Проте молоді люди часто взагалі не збираються одружитися або відкладають це на далеке "потім".
- Моногамія
Серед ровесників нового століття більш поширені полігамні відносини. У США серед молоді до 25 років приблизно кожен п'ятий перебуває у вільному шлюбі, а серед більш старших громадян це зустрічається набагато рідше.
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