Сучасні тренди: відмінності у стосунках молоді та людей 90-х

Різні покоління людей мають різне бачення однієї й тієї ж ситуації, це стосується і відносин. Так, у сучасна молодь має розмиту межі між поняттями "разом" і "окремо". Вони не прагнуть обговорювати відносини, з'ясовувати, наскільки все серйозно, знайомитися з батьками тощо.

Проте у 30-35-річних людей відносини виглядають більш зрозумілими, пише Cosmopolitan.

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5 відмінностей у відносинах молоді та людей 80-90-х

Розрив стосунків

Для тих, кому зараз 30, розставання – це серйозна подія, до якої варто підготуватися та все обдумати, Проте молодь ставиться цього набагато простіше. Вони можуть мовчки заблокувати колишнього партнера в соцмережах і не відповідати на дзвінки чи повідомлення.

Соціальні мережі

Так, соціальні мережі з кожним роком відіграють все більшу роль у нашому житті. І чим молодші користувач, тим активніше його віртуальне життя. Можна встигнути закохатися, не виходячи на вулицю. Проте більш дорослі користувачі зазвичай ставляться до цього серйозніше.



Молодь не боїться фліртувати в соцмережі / Фото Сегодня

Додатки для знайомств

Їх теж частіше використовують 20-річні, ніж 35-річні. По парі фотографій і пропозицій складається образ, потім перевіряється особисто – тоді або пошук йде далі, або люди якийсь час зустрічаються.

Люди за 30 не так легковажно ставляться до знайомства через додатки та все ж віддають перевагу особистому спілкуванню.

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Шлюб

Ще зовсім недавно життя більшості людей складалася з дошлюбної і шлюбної частин. Вони одружилися, купували або отримували квартиру, народжували дітей. Так, в поколінні людей 80-90-х років стало більше розлучень.

Проте молоді люди часто взагалі не збираються одружитися або відкладають це на далеке "потім".

Моногамія

Серед ровесників нового століття більш поширені полігамні відносини. У США серед молоді до 25 років приблизно кожен п'ятий перебуває у вільному шлюбі, а серед більш старших громадян це зустрічається набагато рідше.