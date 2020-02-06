Сучасний ребрендинг і шанобливе ставлення до клієнта: як українка розвиває бізнес у 75 років

75-річна Любов Лосик вже двадцять років розвиває власний бізнес – магазин канцтоварів у Дубровиці на Рівненщині. Як їй вдалося стати підприємцем та з якими труднощами вона стикнулася в роботі – читайте у матеріалі.

Любов Лосик розповіла, що вона вивчилася на товарознавця – це людина, яка займається закупівлею, розподілом і доставкою товарів до магазинів. "Під час практики мене забрали працювати в сільпо (сільський споживчий кооператив) в Зарічненському районі. Так почалася моя кар'єра", – сказала жінка. Ми переказали статтю видання MC.Today.

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Як з'явилася ідея про канцелярський магазин

За словами Любові, на початку 90-х вона вже вийшла на пенсію, але хотіла і далі працювати.

"У якийсь момент я навіть не могла нашкрябати грошей на шматок хліба. Приблизно в цей же час син закінчив Національний університет харчових технологій і теж не міг знайти роботу. Я бігала і шукала для нього місце. Тоді якраз відкрили митниці, і мені вдалося домовитися про роботу для сина на українсько-чеському підприємстві, яке займалося оформленням вантажів за кордон", – сказала Любов Лосик.



Підприємниця Любов Лосик / Фото MC.Today

Згодом це підприємство почало розвивати напрям торгівлі. "Тоді син прийшов до мене зі словами: "Мама, я знайшов тобі роботу. Будеш торгувати канцелярією". Так я почала продавати канцтовари у кімнаті готелю "Дружба". До мене за канцелярським приладдям ходив весь район", – додала жінка.

Про старт власного бізнесу

Потім, після закриття цього підприємства, жінка вирішила відкрити свій магазин. Спочатку торгувала меблями: стільцями, кріслами, а потім знову зайнялася канцелярією.

Зараз Любов Лосик разом з помічницею Марією продає товари, виписує накладні та рахунки, контролює виплати постачальникам та веде книгу замовлень.

В окрузі багато конкурентів. Помітила, що сучасні продавці погано знають ази торгівлі і свій асортимент. Я, наприклад, свій знаю напам'ять, тому можу людині запропонувати те, що йому потрібно,

– наголосила жінка.



Канцтовари у магазині пані Любові / Фото MC.Today

Про труднощі в роботі

За словами Любові Лосик, у 90-х у неї купували більше, ніж сьогодні. Тоді річний оборот перевищував мільйон гривень, а зараз виручка в найвдаліший день максимум 2000 гривень. Стало менше і постійних покупців.

"Ще одна проблема – непосильні податки. Ось піднімуть мінімальну зарплату на сто гривень – і податок відразу зростає. Тільки за свою помічницю Марію плачу 2000 гривень податків. Знаю, що багато своїх співробітників офіційно не оформляють. Але для мене це важливо", – додала підприємиця.

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Проте зараз магазин перезапустили. Там зробили ремонт у приміщенні і повний ребрендинг – звична назва "Канцтовари" на вивісці перетворилося в "Канцтовари від Лосик"; з'явилася партію найсучаснішої канцелярії; встановили в місті сітілайти з рекламою нового магазину.



Ребрендинг магазину Любові Лосик / Фото MC.Today

Порада для майбутніх підприємців. "Найголовніше – дивитися кожного клієнта в очі, бути з ним чесним і справедливим. Я кожного ранку встаю і розумію: сьогодні я комусь буду потрібна. Адже з таких маленьких моментів, коли ти комусь приносиш користь, і складається наше життя", – поділилася Любов Лосик.