Сусіди, які познайомилися на карантині, виявилися родичами: захоплююча історія

У США дві родини довгий час жили поряд, але змогли по-справжньому познайомитися лише під час карантину. Саме в цей період сусідські сім'ї з’ясували, що вони далекі родичі.

Як пише Washington Post, Ерік і Джен Стром живуть на відстані у чотири будинки від своїх сусідів К'єтила і Зої Ньотен в одному з районів Лос-Анджелеса.

Цікаво! Пенсіонери знайшли кохання в 97 років завдяки коронавірусу: мила історія

До пандемії COVID-19 родини лише віталися один з одним і ніколи близько не спілкувалися. Але карантин це змінив. Обмеження на пересування змусили людей краще пізнати своїх сусідів, з якими вони живуть на одній вулиці.

Тож, на початку квітня сімейні пари почали спілкуватися та завели розмову про Норвегію. З'ясувалося, що 45-річний К'єтил виріс у Норвегії, а у 38-річного Еріка є норвезьке коріння. Дружина Еріка розповіла, що колись намагалася знайти далеких родичів свого чоловіка, але не змогла знайти острів Ньотен, який вона запам'ятала як "Ньютен".



Сусіди на карантині проводять час на відстані / Фото Washington Post

Тоді Ньотени пожартували, що, можливо, вони мали на увазі норвезький острів Ньотен, розташований неподалік від міста Берген. Це досить маленька ділянка землі, на якій живуть близько 30 осіб. Річ у тім, що норвезькою мовою острів пишеться Njøten, але англійською його назва може вимовлятися як "Ньютен".

"Коли Джен сказала "Ньютон", я подумала: "Можливо. Це було б безглуздим збігом. Але, можливо, вона мала на увазі Ньотен", – сказала Зої.

Читайте також! Через карантин жінка не бачила свого сина майже два місяці: емоційне відео зустрічі

Того ж дня Ерік Стром подзвонив своїй мамі і попросив її вивчити сімейну книгу, яка бере початок з XVIII століття. Жінка знайшла портрет чоловіка з прізвищем Ньотен. Після цього Ерік зв'язався з К'єтилем, а той зі своєю мамою у Норвегії.

Ньотен-старша підтвердила, що цей чоловік має відношення до їх родини. Таким чином, Ерік і К'єтил дізналися, що у них один прапрадід — Якоб Ньотен. Більше того, предок родин жив у тому ж будинку, де через 100 років виріс його прапраонук К'єтил.



На фото з родичами Еріка зображений молодий Кетіль Ньотен / Фото Washington Post

Коли Ньотени поділилися цією новиною зі Стромами, ті дуже зраділи, але не могли до кінця повірити у те, що відбувається.

Зараз через неможливість близько контактувати родини спілкуються через WhatsApp, діляться сімейними історіями, рецептами і фотографіями. Люди щосили чекають на закінчення карантину, щоб разом влаштувати велику сімейну вечерю.