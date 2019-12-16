Свято наближається: 8 веселих сімейних традицій, які варто зробити до Нового року

Новий рік – це, мабуть, єдина подія, яку щорічно відзначають у всіх країнах і на всіх континентах. Нижче опубліковано кілька ідеї для всіх членів сім'ї, щоб зробити період до Нового року чи різдвяних свят більш захоплюючим для вашої родини.

Цікаві сімейні традиції до Нового року

Напишіть листи до святого Миколая

Якщо ви ще цього не зробите, обов’язково напишіть листи до святого Миколая та навіть до Діда Мороза. Адже це весела сімейна традиція, а ви натомість отримаєте подарунки, які дійсно хочете. Як написати листа Святому Миколаю – читайте тут.

Також ви можете в декілька разів їх згорнути, аби вони стали маленькими, та повішати на ялинку. Такими ідеями поділилося видання Parents.

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Прикрасьте разом ялинку

Ялинка є найважливішим символом Нового року у кожному будинку протягом декількох тижнів. Тому обов’язково всіє сім’єю (можете навіть увімкнути різдвяну музику чи фільм) прикрасьте святкове дерево та повісьте світлодіодну гірлянду. Така традиція дуже весела та допоможе дітям поринути у магію свята.

Випікайте печиво разом з дітьми

Залучіть дітей до готування святкової випічки. Адже малеча любить видавлювати форми з тіста і прикрашати вже готове печиво. Діти будуть захоплені від такої традиції та після готування зможуть поласувати улюбленим печивом.



Випікайте різдвяне печиво з дітьми / Фото Unsplash

Проведіть вечір з какао напередодні Різдва

Запровадьте таку смачну традицію – насолодіться всією сім’єю гарячим какао та різдвяним печивом. Також ви можете прикрасити ваш гарячий напій міні-зефірками, цукерками, збитими вершками та іншими солодощами.

Прогуляйтеся під святковими вогнями

Якщо ваш будинок не світиться гірляндами, то ви можете прогулятися під святковими вогниками у місті. Адже майже кожен заклад прикрашають до свята. Можете взяти для прогулянки печиво та термос з гарячим какао чи чаєм.

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Одягайте різдвяне вбрання

Дуже символічним та святковим є різдвяний одяг з зображенням ялинок, оленів Санти чи різними зимовими візерунками. Зробіть таку милу різдвяну традицію – в цей період носіть різдвяні светрики чи піжами, що допоможу вам відчути святкову атмосферу.



Купіть однаковий одяг для всієї сім'ї на свято / Фото Uamodna

Дивіться один і той же святковий фільм щороку

Оберіть улюблений фільм всієї родини для перегляду ввечері у період підготовки до свята. Це може бути "Сам удома", "Ніч перед Різдвом" чи "Гаррі Поттер" та інші. До фільму можете взяти символічне какао та різдвяне печиво чи навіть попкорн з кока-колою.

Даруйте подарунки

Дітям сподобається традиція розгортання подарунків до свята. Так, ви можете обрати милий подарунок, який можна відкрити ще до Нового року. Нехай малеча вже насолоджується новими іграшками та стане трохи щасливішими.