Так виглядає справжнє кохання: вишукані фото пари, яка разом вже понад 55 років

Пара Дороті і Вейн одружені вже 55 років, а разом навіть більше – 57. І їхнє кохання з року в рік лише збільшується. Фотографиня Суджата Сетія вирішила захопити на світлинах їхні почуття один до одного. Дивлячись на ці фото, починаєш вірити в справжнє кохання.

Чоловік вперше побачив Дороті в пабі і тоді ж зрозумів, що вона та сама, пише Bored Panda.

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"Я бачив, як вона танцює із своєю подругою. І я сказав другу, який був тоді зі мною: "Це дівчина, з якою я одружуся". І ми разом вже 57 років... ми пережили кожну бурю разом", – сказав Вейн.

Фотографиня зробила вишукані фото пари. А шарму світлинам додав вибір місця для фотосесії: пара позує на березі Індійського океану у весільному вбранні.

Закохана пара на березі Індійського океану / Фото Bored Panda

"Коли Дороті вийшла у цій сукні, очі Вейна загорілися, як тисячі казкових вогнів, і він сказав: "Я радий, що сьогодні заберу цю жінку додому". Це було просто магічно", – розповіла Суджата.

Але під час фотосесії, коли пара сиділа на березі біля океану, на них потрапляли бризки хвиль, а Вейн в цей час витирав з обличчя Дороті кожну краплину. Фотографиня хотіла вибачитися за такий дискомфорт парі, але Вейн просто посміхнувся, поцілувавши Дороті, і сказав: "О, не хвилюйтеся. Я міг би це робити цілий день".

Неймовірні фото, які згодом опублікувала Суджата Сетія доводять, що справжнє кохання, принаймні в серцях цієї пари, точно існує. Ви лише погляньте на ці чарівні світлини закоханих.

Дивіться всі фото з фотосесії Вейна та Дороті на березі Індійського океану: