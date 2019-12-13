Тати вперше бачать своїх доньок у весільних сукнях: зворушливі реакції

Як можна помітити у багатьох сім'ях, стосунки тата і доньки – особливі. Адже для них дочка завжди залишиться маленькою дівчинкою, незважаючи на вік. Особливо зворушливою може бути реакція тата на весіллі власної доньки, яка з того часу покидає сімейний дім.

Це чудово доводять світлини, зібрані виданням Bored Panda, які показують зв’язок татів і доньок.

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Адже тати відіграють важливу роль у розвитку дитини від народження до дорослішання. Як показують дослідження, діти, у життя яких залучені саме батьки-чоловіки, мають менше поведінкових проблем, вони активно залучені в життя та мають кращі мовні навички.

Ці фотографії не приховують того, що навіть "найміцніші" та найсуворіші батьки не стримують сліз, коли бачать своїх дівчаток у весільних сукнях.

Тати вперше побачили своїх доньок у весільних сукнях: фото