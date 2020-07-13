Багато людей за час карантину знайшли собі нові хобі. Так, один тато з США побудував чарівну мініатюрну версію парку Діснейленд, використавши більше 60 000 фігурок Lego. Але коштувало це дуже дорого.

Будучи завзятим фанатом Lego, Джон Уейн Даугерті вирішив зробити парк розваг у своїй їдальні, коли його плани відвідати справжній Діснейленд зруйнувала пандемія коронавірусу, пише Popsugar.

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Тому Джон купив десятки тисяч фігурок Lego та почав будувати знаменитий замок Main Street USA, Marvel Land, а також він створив мініатюрні атракціони, карусель та навіть американські гірки.

"Ми з дружиною не говоримо про те, скільки це коштувало. Крім того, я повинен обмежити створення речей з Lego, бо інакше я збанкрутую", – жартує чоловік.

Тато побудував мініатюрну версію Діснейленду з Lego: дивіться відео



Незважаючи на те, що його мініатюра просто вражає, Джон вважає, що це не подібно на реальний парк розваг. Тому, можливо, він в якийсь момент розбере цю конструкцію. До того ж, чоловік зізнався, що дружина Бонні навряд чи дозволить йому залишити міні-Діснейленд в їдальні.