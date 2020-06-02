Тато проїхав машиною понад 1600 кілометрів, щоб провести лише півгодини з дочкою у її день народження. Чоловік, за традицією, приніс дівчині її улюблений обід на свято.

53-річний Хуліо Сегура витратив понад 17 годин на дорогу (туди і назад), щоб відвідати доньку Діану в її 19-річчя, пиеш видання People.

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Коли тато приїхав, він зателефонував доньці, щоб побажати їй щасливого дня народження та зробив вигляд, що він хоче замовити доставку з її улюбленим обідом. Дівчина сказала, що вона хоче, але не думала, що тато приїде особисто через карантин.

Діана відчинила двері свого будинку, сподіваючись побачити водія доставки, але була здивована, зрозумівши, що перед нею її тато з повітряними кульками та плакатом "З днем ​​народження". Додамо, що Хуліо не пропустив ще жодного року, щоб не привітати доньку особисто.



Тато зустрів доньку з кульками перед її будинком / Фото People

"Я не бачила його кілька місяців, починаючи з зимових канікул. І не думала, що побачу його аж до серпня", – сказала Діана. Згодом дівчинка дізналася, що її тато прокинувся о 3:30 ночі, щоб вирушити в дорогу і вчасно прибути до обіду.

Мені її не вистачає вдома, і я хотів влаштувати їй сюрприз. Я вирішив, що варто виїхати раніше, щоб встигнути до обіду і зробити цей день особливим для неї,

– сказав Хуліо.

Тато не зайшов до квартири доньки, щоб не наражати її на небезпеку. Тому вони разом пообідали на вулиці, сидячи за майже два метри один від одного. Так, провівши лише півгодини з дочкою, Хуліо повернувся в машину і проїхав ще понад 800 кілометрів додому.

"Він так довго їхав, а я навіть не змогла його обійняти. Коли ти бачиш близьку людину, і вона так поруч, але ти не можеш її обійняти – це сумно і важко", – додала Діана.



Тато приїхав до доньки на день народження / Фото People