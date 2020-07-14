Всі дівчатка хочуть, аби їхній тато був присутнім на особливому святі, а не просто подарував довгоочікуваний подарунок. Адже ніщо омріяне або дороге не зможе компенсувати увагу, турботу і любов батька.

Це зрозумів і один тато з Америки, донька якого 10 липня святкувала восьмий День народження, пише Bored Panda.

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Тому чоловік влаштував для нею фотосесію у стилі підводного царства, обравши рожеві костюми русалок. Донька з татом плескалися плавниками в річці і це дійсно сподобалося дівчинці, вона була щаслива. А це найважливіша річ у світі для всіх батьків.

Фотографиня, який робила фото цього чудового дуету показав, як сім’я прекрасно провела час разом. Їх посмішки справді означали, що тато і донька веселилися у цих костюмах.

Дивіться кадри з фотосесії тата і доньки в костюмах русалок:



Відомо, що Desirae Deal – професійна фотографиня в районі Ламар, почала фотографувати після того, як її перший син помер в віці 3 місяців. Тому вона став одержимий фотографуванням дітей. Фотографиня спеціалізується на творчих дитячих портретах і художній фотографії.

"Мій стиль веселий і яскравий, але справжня магія в спогадах. Я прагну захопити більше, ніж просто зображення. Моя мета – надати досвід і пам'ять, які прослужать вашій родині на все життя", – каже Desirae.