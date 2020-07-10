Багато людей покращили своє життя на карантині, хтось – займався самонавчанням, хтось – робили ремонт тощо. А один 53-річний чоловік з Каліфорнії за три місяці збудував чарівну та затишну кав’ярню просто на своєму задньому дворі.

Американець Ед Астрід для будівництва використовував невикористані матеріали, які залишилися з його попередніх робочих місць. Так, у нього вийшла ідеальна зона для любителів кави, пише Bored Panda.

Цікаво Як киянин відкрив власну мережу кав’ярень Espressoholic: історія успіху

Фото з роботою тата поділилася його донька у твіттері до Дня батька. "Чи справді мій тато справді побудував кав’ярню на задньому дворі сам за 3 місяці? Це точно", – написала Джуліанна Астрід у своєму пості.

Як тато будував кав'ярню: фото



Натомість її тато взагалі не знав про це. Її твіт за ніч став вірусним, з’являючись у багатьох новинах та газетах. Ед, який став одним з найвідоміших будівельників, дізнався про це лише тоді, коли його дочка оформила статтю у виданні Newsweek і принесла її йому наступного дня.

Ось так з’явилася кав’ярня з нуля всього за 3 місяці. Ед присвятив цій роботі весь свій вечірній час після роботи та вихідні дні. Заклад має всього близько 36 квадратних метрів. Проте там є затишна зона для гостей сім’ї. Там може розміститися близько 6 осіб, а також є стіл для двох на вулиці.

Як виглядає кав'ярня: дивіться фото



У маленькій кав’ярні є дерев'яна стійка, зона для відпочинку біля барі, столик для тістечок, міні-холодильник, мікрохвильова піч, шаховий стіл з двома кріслами, полиця для книг, телевізор та дошка-меню.

Загалом, це виглядає як повністю функціонуюча кав'ярня, яка може вітати клієнтів у будь-який день. Цікаво, що у меню представлені персоналізовані напої, названі на честь членів сім'ї Еда.