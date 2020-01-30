Тато чотирьох дівчат показав справжню сторону батьківства: кумедні історії та фото

Зазвичай, у соціальних мережах профілі батьків насичені милими фотографіями їх маленьких дітей та постами, у яких вони показують чудову сторону батьківства. Проте, всі ми знаємо, що це доволі складно. Так, батько 4 дівчат Саймон Хупер з Лондона вирішив розповісти насправді, як це – бути татом.

Чоловік вже 13 років є татом чотирьох чарівних дівчаток 12-ти і 9-ти років та близнючок 4-річного віку.

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"Є дуже багато приємного у батьківстві, тому я хочу поділитися тим, як це насправді, і одночасно додати трохи гумору", – зазначає Саймон.

Нижче його чесні та кумедні пости, які стали найпопулярнішими у інстаграмі.

Коли у дітей прорізуються зуби

"У дітей зараз прорізуються зуби, і дівчатка хочуть, щоб ми всі про це знали. Електронного листа було б достатньо, але, схоже, вони вважають за краще використовувати свій голос та крик, щоб передати повідомлення про те, що в них прорізуються зуби і це боляче", – написав Саймон.

За його словами, цей звук більше схожий на звук пораненої тварини, який може змусити вас покінчити з цим. "Я не можу їх звинуватити, хоча це як міні-сцена "Чужих", – додав чоловік.

"Моя донька вивчає біологію в школі"

"На цьому тижні моя найстаріша вивчала сексуальну освіту в школі. Вона дуже розуміється в цьому, в основному і через маму-акушерку. Вона знає набагато більше, ніж звичайна дитина, зокрема про пеніс та вагіну", – розповів Саймон.

Як він сказав, одного вечора донька вирішила поставити татові інтимні питання, що змусило Саймона відчувати себе "збентеженою дитиною". "Мої особисті фаворити серед питань: "Тату, а ти користуєшся презервативом?", "То чому ти маєш так багато дітей?", "Ви з мамою займалися сексом більше 3 разів?" тощо.



Тато з донькою поговорив на інтимні теми

Татам варто дотримуватися свого місця на ліжку

"Це тільки я чи всі чоловіки вчаться спати на 8-дюймовій смужці на краю ліжка? Незалежно від розміру ліжка або скільки людей на ньому, я завжди опиняюсь у "чоловічій зоні" ліжка. Я настільки звик спати в цій обмеженій частині, що впевнений, що міг спати на стіні і не впасти", – відповів тато.

"Зараз я в основному живу між полицями у супермаркеті"

"Я в основному зараз живу в цьому проході у супермаркеті. Молоді батьки, здається, прихильні до мене як до "досвідченого батька", тому запитують, чи знаю я, де розташовані у магазині певні дитячі речі", – сказав Саймон.

Він додав, що завжди відповідає точно: "Безумовно, 3-я полиця, на пів дорозі вліво, купи 3 та отримай знижку". За його словами, раніше він використовував свій мозок для вирішення глобальних корпоративних проблем, а тепер використовує його для розрахунку знижок на оптові дитячі товари.

Діти виростають зі свого одягу

"У житті кожного батька настає час, коли він стикався з фактом, що купа дитячого одягу, яку сім'я накопичувала останнє десятиліття, тепер зайва, оскільки діти більше не можуть його носити. Для нас сьогодні був такий день, тож після океану сліз наступне, що потрібно зробити, – це розібрати одяг у 3 купи: благодійні пожертви, віддати друзям чи рідним, продати", – написав Саймон.

За його словами, єдина проблема полягає в тому, що кожне вбрання 5-річної давності, яке він діставав із старої сумки, спроводжувалося фразами: "О, ви пам’ятаєте, коли вона носила це на літній вечірці?".

"Єдине, що більш засмучує, – це одяг, який ми купили, лише для того, щоб діти виросли з нього і жодного разу не одягнули. Зрештою, це все минуло, але це був довгий процес", – додав Саймон.

Але це все того варте