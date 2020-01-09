Тато героїчно врятував сина, який ледь не потонув у басейні: відео

Сім'я вирішила відпочити біля басейну в окрузі Палм-Біч штату Флорида. Поки мама з донькою купалися у воді, тато зі своїм братом побачили, як однорічний малюк біг за іграшкою та впав у басейн. Чоловік моментально зреагував на небезпеку та ефектно перескочив огорожу, аби врятувати сина.

На відео помітно, як хлопчик грав з великою надувною кулею, проте раптом дитина пройшла через огорожу басейну і впала у воду.

Цікаво! Мама не змогла купити синові торт на свято, але їй допомогла чужа людина: зворушлива історія

Це побачив його тато Альберт. Він швидко, і щоб не втрачати час і не обходити огорожу, він стрибнув через сітку заввишки понад метр і пірнув у воду. Згодом чоловік розповів, що у нього навіть у думках не було обходити паркан.

Його героїчний вчинок зафіксувала камера спостереження, яка стояла в зоні басейну, і Альберт опублікував відео зі стрибком на своїй сторінці у фейсбуці. Він також написав, що дитячі парканчики працюють тільки тоді, коли дорослі знаходяться поруч з ними. А в момент, коли бачиш таке, ти отримуєш силу "Супермена" і просто робиш те, що потрібно.

Дивіться відео, як тато врятував сина

У коментарях до відео користувачі соцмережі захоплюються реакцією Альберта:

Це крутий порятунок від крутого батька! Я реально щасливий, що у вас і вашої сім'ї все добре. Нехай ваш син, коли підросте, дізнається, як ви врятували його.

Відмінна робота! Розумію, який жах ви відчували в цей момент. Дуже радий, що зараз все в порядку.

Браво, молодець! Ти просто тато-супермен, тебе так називають всі газети Італії!

Звичайно, батьки підуть на все, щоб врятувати свою дитину, але, як наголосила менеджерка місцевої комісії по запобіганню утоплень Анна Стюарт, краще використовуйте рятувальні жилети, в яких точно ніхто не потоне.