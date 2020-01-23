Тато на футбольному матчі повторив всі рухи доньки з групи підтримки: миле відео

Чоловік зі штату Вашингтон, набрав величезної популярності після того, як мережу підкорило відео, де він на стадіоні повторює всі танцювальні рухи своєї доньки з групи підтримки на футбольному матчі.

Танець від чудового тата Хекілі Голланда, донька якого входила до складу групи підтримки в Чемпіонаті з середньої школи Йорктауна, був знятий батьком футболіста Скотта Вілларда, який сидів поруч на футбольній грі.

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На відео помітно, як Хекілі робить необхідні рухи, аналогічно з дівчатами з групи підтримки, зі свого місця на трибуні, при цьому бадьоро скандуючи: "Вперед, соколи!" Він навіть одягнув спеціальну синю футболку з написом "FalconsFam" – головний прихильник команди.

Дивіться відео, як тато з трибуни танцює разом з донькою-черлідеркою