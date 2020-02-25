Тато навчив 4-річну доньку сміятися, коли поблизу лунають вибухи – зворушливе відео з Сирії

Кожен тато прагне захистити свою дитину від небезпеки. Так, сирійський тато Абдулла Мухаммед вигадав цікаву ідею, як врятувати свою 4-річну дочку від страху та кошмару війни. Тому чоловік навчив доньку сміятися щоразу, як вона чує вибухи.

Мохаммед та його донька Сельва грають у гру, коли чують вибухи у провінції Ідліб.

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Вони обоє починають голосно сміятися щоразу, коли поблизу вибухає бомба. Тож 4-річна Сельва переконана, що тривожний шум вибухів – це просто частина гри.

Цей момент щастя заповнює кімнату, а жорстока війна залишається за дверима.

Дивіться відео, як тато та його дочка сміються під час вибухів

what a sad world,



To distract 4-year old Selva, her father Abdullah has made up a game.



Each time a bomb drops in Idlib #Syria, they laugh, so she doesn’t get scared.



pic.twitter.com/TCCaplvy95 — Ali Mustafa (@Ali_Mustafa) February 17, 2020

За даними SBS News, Абдулла Мухаммед та його родина змушені були покинути свою домівку у східній частині Ідлібу після безжалісних спроб уряду відбити опозиційну провінцію. Вони знайшли притулок у будинку друга в містечку Сармада, незважаючи на те, що їм довелося жити в реальності постійних вибухів і небезпеки.

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Це відео дуже розчулило користувачів соціальних медіа. Так, один з них – Селар Отман – зазначив, що решта батьків розуміють, чому цей тато так робить.

"Ви можете подумати, що він щасливий, поки його країну обстрілюють. Але це не так, що видно в його очах. Він просто хоче, щоб його дочка була щасливою і сміялася над звуком вибухів. Бо 4-річна дитина не розуміє, що таке обстріл і що відбувається. Тож нехай вона краще сміється", – написав він.

Яка ситуація в Сирії? Сирійський президент Башар Асад має наміри контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які отримують підтримку від США.



Незмінним союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.



У цей же час Туреччина також воює за власні амбіції на близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.