Тато став невидимим персонажем мультику "Том і Джері", щоб розсмішити доньку: ефектне відео

77 Читать новость на русском
Тато став невидимим персонажем мультику "Том і Джері", щоб розсмішити доньку / Скріншот з відео

Сучасні батьки неодноразово доводять, що виховання дітей – це справді веселий досвід та радісні емоції. Щодня в соцмережах можна знайти безліч фотографій та відеозаписів, опублікованих батьками, про ситуації, які постійно трапляються з їхніми дітьми.

Китаєць Ту Лей опублікував чарівне відео про себе та свою дочку, яке майже одразу стало вірусним.

Цікаво! Мама перетворила фотографії сина на оригінальні малюнки з пригодами: фото

На відео помітно тата та його доньку вдома перед телеекраном. В той момент, коли вони переглядали "Тома та Джеррі", батько вирішив повеселитися. Він підхопив соломинку і почав відтворювати одну із сцен у мультику.

Тато в мультику
Тато відтворив епізод з мультику

Сцена, про яку йдеться у мультфільмі "Невидима миша", де мишка Джеррі випадково чорнило та стає невидимкою, аби помститися коту Тому. Для цього він висмоктування молоко Тома з його миски через соломинку і виплюнула його просто в морду кота.

Тато показав все, ніби це зробив він
Тато показав все, ніби це зробив він

Джеррі був непомітним протягом більшої частини епізоду, тому саме цим моментом вирішив скористатися Ту Лей – він зробив так, наче це він робить, а не невидима мишка. Він жартівливо виконав епізод з соломкою в руці, спочатку перемістивши миску з боку в бік, а потім виплюнувши ковток молока у Тома. 

Тато став невидимим персонажем мультику "Том і Джері": дивіться відео

Цей момент дуже вразив його доньку, їй безперечно сподобалося.

Автор: Марія Бондар
Теги: Діти і неповнолітні Курйозні новини Сімʼя Батьки і діти Китай
Що вбиває шлюб: 9 факторів, які ведуть до розлучення
сьогодні
1558
Залиште відгук