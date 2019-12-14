Тато став невидимим персонажем мультику "Том і Джері", щоб розсмішити доньку: ефектне відео

Сучасні батьки неодноразово доводять, що виховання дітей – це справді веселий досвід та радісні емоції. Щодня в соцмережах можна знайти безліч фотографій та відеозаписів, опублікованих батьками, про ситуації, які постійно трапляються з їхніми дітьми.

Китаєць Ту Лей опублікував чарівне відео про себе та свою дочку, яке майже одразу стало вірусним.

Цікаво! Мама перетворила фотографії сина на оригінальні малюнки з пригодами: фото

На відео помітно тата та його доньку вдома перед телеекраном. В той момент, коли вони переглядали "Тома та Джеррі", батько вирішив повеселитися. Він підхопив соломинку і почав відтворювати одну із сцен у мультику.



Тато відтворив епізод з мультику

Сцена, про яку йдеться у мультфільмі "Невидима миша", де мишка Джеррі випадково чорнило та стає невидимкою, аби помститися коту Тому. Для цього він висмоктування молоко Тома з його миски через соломинку і виплюнула його просто в морду кота.



Тато показав все, ніби це зробив він

Джеррі був непомітним протягом більшої частини епізоду, тому саме цим моментом вирішив скористатися Ту Лей – він зробив так, наче це він робить, а не невидима мишка. Він жартівливо виконав епізод з соломкою в руці, спочатку перемістивши миску з боку в бік, а потім виплюнувши ковток молока у Тома.

Тато став невидимим персонажем мультику "Том і Джері": дивіться відео

Цей момент дуже вразив його доньку, їй безперечно сподобалося.