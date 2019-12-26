Тато створює неймовірні костюми на основі фільмів Disney для всієї сім'ї: чарівні фото

Креативний тато-дизайнер робить чудові, реалістичні костюми та сукні, натхненні персонажами Disney для всієї родини. Його вбрання вже має безліч шанувальників по всьому світу.

Тато Нефі Гарсії робить вишукані та красиві нестандартні костюми, натхненні "Діснеєм" для своїх трьох дітей віком 6, 3 та 2 років. Згодом своє вбрання чоловік публікує в інстаграмі.

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"Більшість костюмів, які я роблю, – це власні ідеї дітей", – розповів Гарсія. Цікаво, що на кожне вбрання потрібно близько чотирьох-шести годин, проте деякі костюми можуть зайняти до 12 годин.

Все почалося, коли його старша дочка Ліллі попросила свого тата пошити їй костюм для поїздки до Disney. Тепер же донька вдягала безліч костюмів: від Попелюшки до Жасмін.

Так, дочка Гарсія вже назбирала три шафи суконь і приблизно 300 костюмів. Більше за все, дизайнер лююбить, коли Ліллі з іншими дітьми одягаються разом. До цього приєднується і мама.