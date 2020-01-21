Тато вигадав геніальний спосіб, як спокійно поспати, доглядаючи дітей

Втомлені батьки можуть вигадати будь-які чудернацькі хитрощі, аби тільки відпочити. Так, наприклад, операційний медик і батько чотирьох дітей Майкл Вебер знайшов оригінальний спосіб доглянути за дітьми і подрімати після 12-годинної робочої зміни.

Його дружина Моніка повинна була терміново сходити в магазин за продуктами, а зібрати на вулицю чотирьох дітей відразу – було б складним завданням, тому вона лишила малечу на стомленого тата.

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Через кілька годин Моніка приїхала додому і побачила, як Майкл спав на дивані, а навколо нього тихо сиділи всі четверо дітей, кожен – з аркушем паперу та олівцем. Як пізніше розповів їй чоловік, він придумав чудовий спосіб відпочити після важкої робочої зміни.

Майкл сказав дітям, що проводить конкурс, хто найкраще намалює тата. Переможцю обіцяв цінний приз – шоколадний батончик. Для того, щоб діти не заважали йому спати, Майкл придумав додаткове правило і попередив учасників конкурсу – якщо вони будуть шуміти, сперечатися чи нити, він прокинеться й поворухнеться, а тому їм доведеться малювати все заново.

Хитромудрий задум спрацював – діти весь час спокійно і старанно малювали портрет сплячого татуся.